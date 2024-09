Exposição 'Fado Tropical' é inaugurada na Galeria Lourdes em Câmara de Lobos

São 48 pinturas em técnicas e formatos variados que formam a exposição 'Fado Tropical' de Sérgio Remondes, que estará patente na Galeria Lourdes, em Câmara de Lobos, até 12 de Janeiro. O certame é inaugurado no dia 13 de Setembro, às 18 horas.

Segundo nota à imprensa, a linha condutora é o encruzamento das culturas portuguesa e brasileira com especial foco na Amazônia e o seu contexto particular no âmbito da realidade brasileira. "Uma pintura figurativa abstrata com variados níveis de abstração e participando obra a obra numa coleção temática e de plasticidades múltiplas que propõem um ambiente de portugalidade brasileira ou por um outro ponto de vista a de um Brasil Lusitano", explica.

A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 14h às 18 horas e ao sábado, das 10h às 17h30.