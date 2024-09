É dia de pisar as uvas no Estreito de Câmara de Lobos

O Estreito de Câmara de Lobos recebe hoje mais uma Festa das Vindimas, celebração anual que se tem destacado como um dos eventos regionais mais atraentes para o turismo na Região e tem atraído um grande número de visitantes para a encantadora vila de Câmara de Lobos.

A 'Festa das Vindimas' é um evento que celebra a rica herança da vitivinicultura na Região, destacando a reputação e o prestígio da freguesia e dos vinhos produzidos ali, bem como honrando todos aqueles que dedicam seu tempo e esforço à produção dessas preciosidades. Este evento é uma celebração apaixonante que atrai visitantes de todos os cantos para apreciar a cultura, a comida e, é claro, os vinhos excepcionais do Estreito de Câmara de Lobos.

Nesta festa, que teve sua estreia histórica em Setembro de 1963, os visitantes têm a oportunidade de desfrutar de uma ampla gama de entretenimento, incluindo música ao vivo apresentada por conjuntos musicais, bandas e grupos folclóricos. Além disso, diversas actividades culturais, gastronômicas e etnográficas são realizadas, destacando-se o Cortejo Etnográfico, a tradicional colheita, entre outras actividades típicas.

Assim, a festa começa logo cedo, às 10 horas com o espectáculo 'Vindimas ao Vivo'.

Pela as 11 horas, já com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, contando igualmente com a presença do presidente autarquia, Leonel Silva, irá acontecer o cortejo etnográfico, que percorrerá as principais ruas da vila e que culminará com a pisa e repisa da uva. Após isto, a manhã encerra com o concurso do vinho 'Quem é o mais rápido?'.

Na parte da tarde, a festa recomeça, às 18 horas, com o XVII Grande Prémio das Vindimas, com a animação a estender-se depis, até às 3 da manhã, com as actuações musicais de Emanuel Gonçalves, Dupla de Dois, João Vinagre, DJ Amêriko Nunez.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h30 - Summer Fest 2024, cais do Seixal

08h30 - Torneio de Pesca de Corrico

10h00 - Atividades Náuticas

12h00 - Abertura das Barracas

22h30 - Brian Eilson

01h00 - DJ Mário

03h00 - Encerramento



- 9h00 às 13h00 - Sessão de abertura do 3.º Encontro de Patromónio Cultural Imaterial, com tema 'A Procissão das Cinzas nos Itinerários da História Franciscana', na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

- 9h00 às 18h00 - Actividades de recrutamento de utentes para participar no projeto europeu SMART BEAR, na Universidade da Madeira - Edifício da Penteada

- 9h00 às 21h00 - Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza projecto 'Um Golo pela Vida' com a 13.º edição do Torneio de Andebol Solidário, no Pavilhão do Funchal - Liceu Jaime Moniz

- 9h20 às 16h50 - Rampa da Ribeira Brava

09h20 - Subida de Reconhecimento

10h50 - Subida de Reconhecimento

12h20 - Subida de Competição

13h50 - Subida de Competição

15h20 - Subida de Competição

16h50 - Subida de Competição

20h00 - Entrega de Prémios, junto ao Forte de S. Bento



- 9h30 às 14h00 - Conferência 'Digital Salad', promovido pela My Madeira Island, no

Centro de Juventude do Funchal

- 11h00 - Mariana Mortágua, visita a áreas afectadas pelos incêndios, no Miradouro abaixo da Pousada dos Vinháticos, Encumeada.

- 15h00 - AD Machico x Macedo Cavaleiro, para a Taça de Portugal, no Estádio de Machico

- 15h30 - Festa do Avante, com Edgar Silva apresenta o livro do qual é autor 'Vendaval de Utopias - Os Católicos da Revolução e o PCP, no Pavilhão Central - Quinta da Atalaia, Seixal

- 16h00 - VII Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, na Praia de São Tiago

- 18h00 - Início da Temporada Artística 2024/2025, com inauguração da abra 'Filho da Terra', no Teatro Baltazar Dias

- 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira abre nova temporada com concerto inaugural, no Centro de Congressos da Madeira

- 18h00 às 00h00 - Blandy´s Wine Festival



- 21h00 - Peça de Teatro 'Não Consigo ser Corrupto', no Forúm Machico

- 21h00 - 3ª edição da Festa do Povo do JPP, no Restaurante Trianguloso, na Ponta Do Sol

- 23h30 - Festa do Faial

22h00 - Galáxia

23h30 - Micaela

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Ar Limpo para um céu azul, Dia Mundial da Barba e Dia Internacional dos Abutres;

- Este é o ducentésimo quinquagésimo primeiro dia do ano. Faltam 115 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1209 - Nasce o futuro rei português D. Sancho II, filho de D. Afonso II e de D. Urraca de Castela.

1701 - É assinado o Tratado de Haia, conhecido como Grande Aliança, opondo a Grã-Bretanha, a Holanda e o Sagrado império romano contra a França.

1750 - D. José é aclamado rei de Portugal.

1807 - Napoleão Bonaparte assume poderes ditatoriais em França.

1822 - D. Pedro proclama a Independência do Brasil.

1940 - II Guerra Mundial. Os alemães lançam o ataque aéreo contra Londres. A intensidade do raid tomou o nome de Blitz.

1960 - Os velejadores Mário Gentil Quina e o irmão José Manuel Quina conquistam a medalha de prata, em vela, classe Star, nos Jogos Olímpicos de Roma1960, Itália.

1967 - Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy, na Florida, o Biosatellite II, um satélite não tripulado, com vários espécimes, incluindo insetos, ovos de sapo, micro-organismos e plantas para investigar a influência do voo espacial em organismos vivos. O objetivo principal da missão é determinar se os organismos são mais ou menos sensíveis à radiação ionizante em microgravidade do que na Terra.

1974 - Assinatura entre o Estado Português, representado, entre outros, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares, e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), representada pelo seu presidente Samora Machel, dos Acordos de Lusaka, na Zambia, no qual o Estado Português reconheceu formalmente o direito do povo de Moçambique à independência.

1999 - Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, é libertado, ficando sob proteção da embaixada britânica em Jacarta, Indonésia.

2003 - A passagem aérea de peões junto ao Palácio de Queluz, no IC19, desaba sobre dois automóveis, provocando quatro feridos.

2005 - Primeiras eleições presidenciais no Egito, em 24 anos, mantêm Hosni Mubarak, 77 anos, no poder.

2006 - Entra em vigor a nova Lei do Arrendamento Urbano.

2007 - Após muitas horas de interrogatório na Polícia Judiciária de Portimão Kate McCann é constituída arguida no caso do desaparecimento da filha Madeleine.

2009 - A jornalista sudanesa Lubna Ahmed al-Hussein é condenada a pagar uma multa de 500 libras sudanesas (140 euros) por vestir calças e presa por se ter negado a pagar a quantia.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, anuncia mais um pacote de medidas de austeridade, que inclui a subida de impostos, como o aumento das contribuições dos trabalhadores para a segurança social, de 11% para 18%, e a descida das contribuições das empresas (Taxa Social Única). Partidos da oposição, confederações sindicais e patronais criticam violentamente a medida.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol suspende a lei aprovada pelo Parlamento da Catalunha que permitia a realização, no dia 01 de outubro, de um referendo independentista na comunidade autónoma.

2018 - O Tribunal de Santa Maria da Feira suspende a participação do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, em competições desportivas por um ano e a uma pena única de 450 dias de multa à taxa diária de 250 euros, perfazendo o montante global de 112.500 euros, num processo de corrupção desportiva.

2019 - O filme "A Herdade", de Tiago Guedes, é distinguido com o Prémio Bisato d'Oro para Melhor Realização, atribuído por um júri da crítica independente presente no Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália.

2020 - A atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento é regulamentada em diploma publicado em Diário da República e entra em vigor no início de novembro, assim como os estatutos da instituição financeira.

