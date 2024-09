Corredor 'Kiss & Ride' nasce na doca junto a jardim de infância no Transval

Um corredor 'Kiss & Ride' vai nascer na doca de estacionamento junto ao jardim de infância 'Refúgio do Bebé', no Transval, na freguesia de Santa Maria Maior. A implementação será assinalada amanhã, pelas 15 horas, pela Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da Semana Europeia de Mobilidade.

"Esta medida tem como propósito dotar as unidades escolares com melhores acessibilidades e possibilitar, por conseguinte, uma maior segurança rodoviária na área envolvente à escola", explica a autarquia.

Os encarregados de educação poderão utilizar o corredor Kiss & Ride no período escolar, no horário compreendido entre as 7 e as 19 horas, sendo que de forma a promover a rotatividade, o estacionamento apenas será permitido durante 10 minutos.

A Ludoteca, no Parque de Santa Catarina, foi hoje palco de mais uma actividade da Semana Europeia da Mobilidade 2024, que contou com a presença presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira.

Destinada ao público infantojuvenil, mais concretamente os alunos afectos ao Externato Princesa Dona Maria Amélia e Externato da Apresentação de Maria, decorreu uma peça de teatro realizada pelo grupo de teatro 'Bolo do Caco' que contou a história de um grupo de crianças que experienciam outras opções de deslocação para além do automóvel, incluindo o transporte público colectivo e a circulação pedonal, numa óptica de mobilidade sustentável e segurança rodoviária.

A Semana Europeia da Mobilidade 2024 arrancou ontem com a abertura da exposição 'A Mobilidade Urbana no Funchal', que inclui a exibição dos mais recentes veículos 100% eléctricos e ainda uma exposição temática centrada na mobilidade, acessibilidade, medidas de acalmia de tráfego, requalificação do espaço público, prevenção do rodoviária e projectos europeus, isto até 22 de Setembro.

Entretanto ainda hoje e em mais uma iniciativa desta iniciativa, a Ordem dos Engenheiros Técnicos deslocar-se-á às instalações da Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal com o objectivo em conhecer as medidas implementadas com vista à melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade no Funchal, bem como conhecer os trabalhos que têm sido desenvolvidos, nomeadamente projetos europeus, instrumentos de gestão territorial e acções estratégicas, recorda a autarquia em nota de imprensa.

Amanhã, realiza-se na Escola Secundária Jaime Moniz, pelas 11h30 uma sessão intitulada 'Vamos Refletir sobre a Mobilidade Urbana', que se orientará para os alunos do ensino secundário e incidirá sobre diversas temáticas, com especial enfoque na prevenção rodoviária, transporte público colectivo, mobilidade sustentável, entre outros.

O painel será constituído pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, o subintendente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Castro, o Presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alexandro Gonçalves e o presidente do Instituto dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, Rui Gonçalves.