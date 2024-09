Marítimo de manhã, Nacional à tarde

Marítimo e Nacional jogam hoje, num dia com várias outras competições, não só no futebol, como noutras modalidades. As duas equipas madeirenses, a competirem, respectivamente, na II e I Liga, jogam em casa e fora e procuram objectivos distintos. Enquanto os maritimistas procuram não descolar das equipas da frente, ocupando o meio da tabela com 5 pontos em 4 jogos, os nacionalistas procuram descolar das equipas do fim da tabela, ocupando os últimos lugares com 4 pontos.

Vai ser uma jornada importante para ambas as equipas neste regresso dos campeonatos, com Marítimo a estrear novo treinador, Silas, que quererá entrar com o pé direito, ou seja com uma vitória em sua casa e perante o seu público, contra o Alverca, o que seria a primeira desta temporada, depois de ter sido goleado na jornada anterior, e Nacional a procurar manter a dinâmica de vitória, depois dos primeiros três pontos conquistados num jogo em casa, mas que terá de repetir agora no Estoril.

O jogo começa às 11 horas deste domingo, no Estádio do Marítimo, com bilhetes a partir dos 2 euros (sócios) e 5 euros (não sócios).

O Nacional desloca-se ao continente, mais precisamente ao Estádio António Coimbra da Mota, onde pelas 18h00, dá-se início à partida.

Pode acompanhar ambos os jogos na TSF-Madeira, em 100 FM.

Outras iniciativas deste domingo

09h00 - Prova de atletismo denominada 'XXIV Grande Prémio da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal/ Carlinhos Fernandes', no Funchal

09h00 às 18h00 - 4.ª prova do Troféu de Karting da Madeira - Perfection Team 2024, no Kartódromo Faial

9h00 - 13h15 - MIUS – Madeira Island Ultra-Swim decorre entre Câmara de Lobos e a baía do Funchal. O início da prova dos 10 km, que vai ligar a Fajã dos Padres ao Cais do Funchal, às 9h00. À mesma hora, começa a prova dos 5 km, mas entre a Doca do Cavacas e o Cais do Funchal. E às 11h00 será a prova dos 1,5 km, entre a Barreirinha e o Cais do Funchal. Será ali, entre as 12h15 e as 13h15 que decorrem as cerimónias de entrega de prémios

10h00 às 12h00 - 1.º Festival Equestre da Quinta da Caldeira, que assinala o 2.º aniversário do projecto de equitação terapêutica em parceria com o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil). Na Estrada Municipal da Achadinha, n.º 139, Camacha

11h00 - CDU realiza uma iniciativa política sobre "as inércias dos governantes perante as ameaças que se colocam às populações nas zonas ultraperiféricas" do Funchal, mais precisamente no Alto do Lombo Jamboeiro, na freguesia de São Roque

15h00 - AD Camacha recebe o Leça para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha

15h00 - Marítimo B recebe o Salgueiros para o Campeonato de Portugal, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava

16h00 - Cerimónia comemorativa do 1.º aniversário do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), no antigo Matadouro, presidida por Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

17h00 - Marítimo recebe o Póvoa AC para o Campeonato Nacional da I Divisão em andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo".

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos verificados na História neste mesmo dia 15 de Setembro, que é o Dia Europeu das Doenças da Próstata, o Dia Internacional da Democracia, o Dia Mundial do Linfoma, o Dia Mundial dos Cavaleiros e, ainda, o Dia do Serviço Nacional de Saúde.

1276 - O português Pedro Hispano, Pedro Julião, é eleito Papa com o nome João XXI.

1765 - Nasce, em Setúbal, o poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1830 - Abre, no Reino Unido, a linha de caminho de ferro entre Liverpool e Manchester.

1890 - Nasce a escritora inglesa de "suspense" Agatha Christie, criadora do detetive Hercule Poirot e de Miss Marple.

1894 - Nasce o cineasta francês Jean Renoir, realizador de "As Regras do Jogo". Filho do pintor Pierre Auguste Renoir (1841-1919).

1911 -- É fundado, na cidade do Porto, por um grupo de estudantes, o Académico Futebol Clube.

1917 - É proclamada a República Russa, liderada por Kerensky.

1935 - Alemanha Nazi. São aplicadas as Leis de Nuremberga que excluem definitivamente os judeus dos direitos de cidadania.

1942 - II Guerra Mundial. Forças alemãs atacam Estalinegrado, na União Soviética.

1949 - Konrad Adenauer é eleito o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, após a II Guerra Mundial.

1963 - Ataque do Ku Klux Klan a uma igreja batista, em Birmingham, no Alabama, causa a morte a seis crianças.

1971 - Primeira ação do Greenpeace. Doze voluntários canadianos içam uma bandeira com o símbolo da paz e partem de Vancouver num velho barco de pesca, o "Phyllis Cormack", com o objetivo de impedir um teste nuclear do Governo norte-americano em Amchitka, ilha ao largo do Alasca.

1979 - A Lei n.º 56/79, cria o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, enquanto instrumento do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição. O acesso é garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos.

1988 - O Parlamento Europeu aprova o relatório que condena a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1989 - A urna com os restos mortais do escritor português Eça de Queiroz, morto em Paris, em 1900, é trasladada de Lisboa para o jazigo de família em Tormes.

1998 - A Optimus, terceira operadora portuguesa de redes móveis, inicia a atividade.

- Registo do domínio Google.com.

1999 - O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) entra em funções.

2003 - Entra em vigor o novo regime da ação executiva sobre processos de penhoras e cobranças de dívidas e é criada a nova profissão do "solicitador de execução".

- Morre, aos 91 anos, o monsenhor Manuel Teixeira, último representante da Macau missionária.

2004 - A cientista Maria Arménia Carrondo, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, é distinguida com a medalha europeia em Química Bio-Inorgânica, atribuído por uma Comissão de 14 cientistas Europeus de renome internacional da área da Bio-Inorgânica, durante o Congresso Eurobic7, em Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha.

- Morre, com 55 anos, Johnny Ramone, guitarrista e cofundador da banda The Ramones.

2005 - Assembleia da República aprova, em votação final global, , com os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, BE e PEV, a proposta governamental que prevê o fim dos privilégios dos titulares de cargos políticos, como as subvenções vitalícias.

- O primeiro ministro israelita Ariel Sharon declara na Cimeira de líderes mundiais da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos, que os palestinianos têm direito ao seu próprio Estado e que Israel não deseja governá-los.

2007 - 115 presos preventivos são libertados e sujeitos a medidas de coação alternativas, no âmbito do novo Código de Processo Penal, que restringe a prisão preventiva, passando esta medida de coação a poder ser aplicada apenas a crimes cuja pena prevista é superior a cinco anos.

- Morre, aos 90 anos, o trombonista cubano Generoso Jiménez, colaborou no disco e no documentário "90 millas" da sua compatriota Gloria Stefan.

- Morre, aos 39 anos, Colin Steele McRae, piloto escocês, cinco vezes campeão do Rali do Reino Unido. Ganhou o título de piloto do mundo em 1995, foi vice-campeão em 1996, 1997 e 2001, e terceiro em 1998.

2008 - O banco de negócios norte-americano Lehman Brothers, um dos gigantes da banca de investimento mundial, declara falência causando uma queda em todos os mercados financeiros, assinalando uma mudança no sistema financeiro global.

- O Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e o seu rival, Morgan Tsvangirai, assinam em Harare um acordo de partilha de poder concluído ao fim de cinco meses de violência e após difíceis negociações. O acordo para a formação de um governo de unidade nacional põe fim a quase três décadas de monopólio no poder do atual Presidente Mugabe.

- Morre, com 65 anos, o teclista inglês Richard Wright, um dos membros fundadores dos Pink Floyd.

2011 - O governo anuncia a criação da Direção Geral do Património Cultural, que integra os institutos dos museus, património arquitetónico e arqueológico - IGESPAR e IMC - bem como a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo.

2012 - Por iniciativa do movimento "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas!", realizam-se manifestações um pouco por todo o Portugal, que juntam milhares de pessoas. Em Lisboa os manifestantes desfilaram da Praça José Fontana em direção à Praça de Espanha.

2015 - No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras 13 pessoas são acusados por corrupção e outros crimes.

- A Coreia do Norte anuncia que começou novamente a operar o reator nuclear de Yongbyon, considerado a principal fonte de plutónio do regime de Kim Jong-un para abastecer o seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.

2017 - A agência de notação financeira Standard and Poor's tira Portugal do 'lixo', revendo em alta o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+' para 'BBB-', um primeiro nível de investimento.

- Morre, aos 91 anos, Harry Dean Stanton, ator, músico e guitarrista norte-americano, protagonista do filme "Paris, Texas".

2018 - A equipa masculina do Benfica vence a Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de pista de sub-20, em Castellón, Espanha.

- A judoca Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, Bulgária, a alemã Christina Faber, por 'waza ari'.

2019 - Morre, aos 67 anos, o cantor brasileiro Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes.

- Morre, aos 75 anos, Ric Ocasek, vocalista da banda The Cars.

2020 - Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain assinam acordos de normalização com Israel, em Washington, na Casa Branca, considerados pelos palestinianos como uma "punhalada nas costas".

- Covid-19: Portugal continental entra em situação de contingência até 30 de setembro.

- Morre, aos 75 anos, Momcilo Krajisnik, antigo dirigente dos sérvios da Bósnia, condenado por crimes de guerra por um tribunal internacional.

- Morre, com 83 anos, Moussa Traoré, Presidente do Mali entre 1968 e 1991.

2022 - O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, promete "ser o Presidente de todos os angolanos" e promover o desenvolvimento económico e o bem-estar da população, ao discursar na cerimónia de posse para o segundo mandato.

2023 - Morre, aos 91 anos, Fernando Botero, artista plástico colombiano, fez a sua própria interpretação volumosa de "La Gioconda", de Leonardo da Vinci (1452-1519). Ao longo da carreira, recebeu vários prémios e homenagens, como o Prémio Nacional de Artes da Colômbia, em 2000, e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França, em 2004.

