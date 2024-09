Marítimo B recebe Salgueiros esta tarde na Ribeira Brava

O Marítimo B vai receber esta tarde o Salgueiros no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. O início do jogo está a agendado para as 15 horas. Trata-se de uma partida a contar para a 4.ª jornada do Campeonato de Portugal.

Por lapso, na nossa edição impressa deste domingo, anunciámos que o jogo seria em Santo António, mas a bola vai rolar na Ribeira Brava, que será palco deste Marítimo B-Salgueiros.

4.ª jornada do Campeonato de Portugal reserva ainda a recepção da Camacha ao Leça e a visita de Machico ao Coimbrões. Estes dois jogos também estão agendados para as 15 horas.