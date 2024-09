CH presente na audição parlamentar apesar de não ter representação formal

Miguel Castro, Celestino Sebastião e Hugo Neves, deputados eleitos pelo Chega, estão a marcar presença na audição parlamentar sobre os incêndios que ocorreram na Madeira, em Agosto, apesar do partido não ter representação na 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, que decorre na Sala do Hemiciclo.

"Os três deputados fizeram questão de estar presentes, reafirmando a sua postura de vigilância ativa e interesse pelas questões que afetam a região, independentemente da sua representação formal na comissão", indica nota enviada à imprensa.

O líder parlamentar lamenta que “o PS, uma vez mais, tenha perdido tempo a discutir a necessidade da audição parlamentar em curso, com a única intenção de fazer valer o seu requerimento para a audição em detrimento dos trabalhos de esclarecimento de toda a gestão dos incêndios que nos assolaram, que nos trouxeram a esta assembleia".

“Para uma suposta audição parlamentar que ainda irá a votação, o PS hoje deu a ideia de que o menos importante era ouvir já o senhor comandante dos Bombeiros, apenas e só com o interesse de fazer brilhar as suas iniciativas. O partido socialista já nos habituou a este jogo político de querer desvalorizar as iniciativas políticas das outras forças partidárias, mesmo que essas ações prejudiquem o esclarecimento célere e verdadeiro dos factos", refere Miguel Castro.

O partido faz questão de reiterar a sua disposição para #colaborar no debate construtivo e na busca de soluções efectivas para os assuntos em análise, e continua a defender a relevância de uma abordagem plural e abrangente nas questões de interesse regional".