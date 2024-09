Funchal poderá ser utilizado no próximo ano como 'hub' de embarque e desembarque de cruzeiros

Neste Inverno será possível, pela primeira vez, fazer um cruzeiro que liga o Funchal às Ilhas Canárias, através do MSC Opera. O director-geral da companhia de cruzeiros, Eduardo Cabrita explica que serão 19 cruzeiros com partida e chegada ao Funchal, mais duas 'pernas' que fazem parte do itinerário. "É a primeira vez que temos esta dimensão", avança.

Aos jornalistas, o director-geral da MSC Cruzeiros refere que no Inverno 2025/2026 esta operação será para manter, mas com a mudança do navio, passando, então, a ser realizada pelo MSC Musica.

"É uma aposta grande para a Região e uma grande aposta para Portugal também e esperamos pelos resultado, que estamos a começar a sentir desde que foi anunciada em Janeiro deste ano", refere Eduardo Cabrita, mencionando que o mercado madeirenses "estava realmente à procura destes cruzeiros".

O MSC Opera partirá do Funchal, entre 3 de Novembro de 2024 e 20 de Março de 2025, e visitará : Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma).

Também para o próximo ano a MSC Cruzeiros pretende utilizar o Funchal como 'hub' de embarque e desembarque. "Podemos dizer que já vários países da própria MSC estão a pensar utilizar", disse.

Esta realidade não foi equacionada este ano porque foi "muito rápida a operação a ser montada. Este ano temos cruzeiros com cerca de 4, 5 e 6 noites e para o próximo ano já serão praticamente todos de 7 noites".

Uma outra novidade, que poderá ocorrer já no próximo ano, prende-se com a possibilidade dos continentais deslocarem-se até à capital madeirense para embarcar nos cruzeiros MSC. "Eu acho que há um mercado para isto porque a maior parte dos continentais estão habituados a fazer cruzeiros, também no mediterrâneo com partidas de Lisboa ou no resto da Europa neste sentido", confirmou Eduardo Cabrita.