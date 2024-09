Região ainda não recebeu 'luz verde' para envio de bombeiros para o continente

A Madeira ainda não recebeu qualquer indicação da Autoridade Nacional de Protecção Civil no que toca ao envio de bombeiros da Região para auxiliarem no combate aos fogos que lavram com grande intensidade nas regiões Norte e Centro do continente, desde o fim-de-semana.

Perante um cenário bastante complicado e condições meteorológicas adversas, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e do Serviço Regional de Protecção Civil, manifestou, no passado dia 14 de Setembro, disponibilidade para enviar bombeiros no sentido de poderem apoiar nas acções de combate em curso.

Hoje, à margem do assinalar do arranque da Campanha Sazonal de Vacinação contra a Gripe e a Covid-19, Pedro Ramos garantiu que a Autoridade Nacional ainda não tinha dado qualquer indicação quanto à necessidade ou não desse envio.