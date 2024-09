O partido Juntos Pelo Povo (JPP) manifestou, esta tarde, "profundo pesar" às famílias das sete pessoas que morreram nos incêndios que lavram há vários dias nas regiões Centro e Norte do continente.

Em comunicado a presidente do partido, Lina Pereira, fala mesmo em "enorme tragédia nacional", lembrando a perda de vidas humanas, mas também de algmas casas, fábricas e propriedades agrícolas.

Numa referência ao incêndio do mês passado, na Madeira, a dirigente do JPP refere que aquele realidade é "bem conhecida dos madeirenses", lamentado que, ano após ano, as populações da Madeira e do continente passem por "momentos de pânico e risco de vida", notando que "quando ouvimos os relatos das pessoas aflitas percebemos que há muito trabalho por fazer ao nível da prevenção e proteção das pessoas e bens".

Lina Pereira deixa "uma palavra para as famílias enlutadas", embora reconheça que esse seu gesto não irá amenizar a dos das famílias que perderam os seus entes queridos.

"Compreendemos bem o que é a aflição perante os incêndios e saudamos toda a estrutura da Protecção Civil nacional, particularmente as forças de segurança e dos bombeiros que, aos milhares, têm prestado serviço em várias frentes, perante a fúria das chamas", termina a também deputada do JPP no parlamento madeirense.