Sessões formativas da Academia Ponto Verde chegam à Madeira

Com a chegada de mais um ano lectivo arranca a "maior edição de sempre" do roadshow da Academia Ponto Verde denominado 'Reciclar é na boa'. Este ano as formações chegam até à Madeira e aos Açores, sendo que as escolas interessas em receber estas formações sobre reciclagem podem já fazer as suas inscrições.

O objectivo deste roadshow é sensibilizar e consciencializar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos para a importância de separarem e depositarem, onde quer que se encontrem, as suas embalagens nos ecopontos, dando o seu contributo na preservação do Ambiente e para ajudarem o país a alcançar as metas da reciclagem.

Estas formações de 45 minutos permitem que os alunos esclareçam todas as dúvidas relacionadas com a reciclagem de embalagens, e depois, mais informados, poderão ter um papel mais activo e participativo neste tema, levando as aprendizagens para junto da família e amigos. "Já às escolas e aos professores, a SPV oferece ferramentas e materiais didáticos para continuarem a impulsionar a ação junto da comunidade escolar", refere nota à imprensa.

As candidaturas podem ser feitas em https://academiapontoverde.pt/.