Praia da Calheta recebeu futevolei

No segundo fim de semana do Calheta Open 24, disputou-se o torneio de FuteVolei variante disputada por 12 duplas. Disputado em duas fases, a preliminar em grupos de 4 e a final em eliminatórias, as diversas duplas presentes jogaram após o sorteio com todos os adversários do seu grupo.

"Jogos equilibrados que foram subindo de intensidade conforme a competição se ia aproximando das fases decisivas", sintetizou Ricardo Nunes, responsável pela organização.

Como "dupla revelação nesta fase emergiram os jovens Martin e Enrico que conseguiram o apuramento para os quartos de final", evidenciou. Após esta fase disputaram-se as meias-finais e as finais de atribuição das diversas posições com jogos equilibrados e que atribuíram o 4º lugar a Serrão/Luís e o 3º a Wallace / Bárbara.

Já a final, foi vencida por Nuno/Hugo que superaram Rui/Ana no derradeiro jogo.

"Foi mais uma tarde bem passada que terminou já com os últimos raios de sol e com o objectivo de promoção de actividades desportivas nos campos de jogos de praia da Calheta – cumprido", complementou o docente.

No próximo sábado, dia 14, o derradeiro torneio da 2ª edição do Calheta Open que contemplará desta vez o Ténis de Praia.