Albuquerque ainda não recebeu perguntas da audição parlamentar sobre os incêndios

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, adiantou, esta manhã, que ainda não recebeu as perguntas das audição parlamentar sobre os incêndios, que atingiram a ilha entre 14 e 26 de Agosto.

"Ainda não recebi nada, mas quando receber vou responder", frisou.

Na mesma ocasião, numa visita ao 'Estúdio 21', no Funchal, o líder do executivo também deixou a garantia que vai participar no Conselho de Estado - que está marcado para 1 de Outubro para analisar a situação económica e financeira - e que vai aproveitar a ocasião para sensibilizar os conselheiros para aqueles que são "os principais desafios para o futuro" da Madeira, designadamente a revisão da Lei das Finanças Regionais e o alargamento do quadro legislativo em termos autonómicos.