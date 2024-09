Primeiro-ministro está a supervisionar combate e cancela agenda

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem estado a "supervisionar a coordenação do combate aos incêndios", mantendo contactos com os líderes da União Europeia, e cancelou a agenda que tinha prevista para hoje e terça-feira, revelou o seu gabinete.

"O primeiro-ministro tem estado a supervisionar a coordenação do combate aos incêndios que estão a atingir o país nesta conjuntura meteorológica extremamente difícil. Tem também mantido contactos com líderes da União Europeia e de parceiros europeus para garantir o apoio internacional necessário ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil", afirmou em comunicado.

De acordo com a mesma nota, o Governo afirma-se "plenamente empenhado no combate aos incêndios e o foco exigido pela situação levou o primeiro-ministro a cancelar os compromissos na agenda de hoje e de amanhã".

Luís Montenegro "agradece o extraordinário trabalho dos bombeiros, da Proteção Civil, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, das autoridades municipais e das demais entidades envolvidas neste esforço coletivo" e reitera o "apelo para que as populações das regiões afetadas sigam com rigor as orientações das forças de segurança relativas ao trânsito e mobilidade, para reduzir o risco inerente à situação e não perturbar os esforços de combate aos incêndios".

O gabinete de Luís Montenegro tinha divulgado anteriormente a sua agenda para terça-feira, que incluía um pequeno-almoço com agentes culturais e a assinatura de acordos de compromisso com o setor solidário e social, ambos na residência oficial de São Bento.

Para hoje, não havia sido divulgada à comunicação social previamente qualquer agenda pública do chefe do Governo.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, no âmbito dessa cooperação, chegam hoje a Portugal dois aviões canadair de Espanha e estão também previstos outros dois meios aéreos de França, disse à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Fonte da Proteção Civil disse entretanto à Lusa que também já manifestaram disponibilidade para apoiar Portugal a Itália e a Grécia, com dois aviões canadair cada, totalizando oito os meios aéreos que podem chegar a Portugal através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

No domingo, o Governo declarou situação de alerta para todo o território do continente até às 23:59 de terça-feira devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

O secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Ribeiro, está a acompanhar a situação na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), também de acordo com fonte do MAI.

Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e hoje nas regiões Norte e Centro, e as chamas obrigaram a cortes de trânsito nas autoestradas A25, A1 (incluindo no nó com a A41), A29, A17 e A32 e no Itinerário Complementar (IC) 2, além de motivarem alguns condicionamentos ferroviários.

Pelas 13:00, estavam cerca de 3.500 operacionais envolvidos diretamente nas ações de socorro.

Segundo o último balanço da ANEPC, ao final da manhã de hoje estavam ativos 36 incêndios, que mobilizavam mais de 2.100 operacionais, apoiados por 645 viaturas e 32 meios aéreos.