Montenegro cancela toda a agenda até sexta-feira e adia Congresso do PSD

Luís Montenegro cancelou hoje toda a sua agenda como primeiro-ministro e adiou o Congresso do PSD, previsto para o próximo fim de semana em Braga.

A informação foi avançada à Lusa por fonte do executivo e acontece depois de o primeiro-ministro já ter cancelado a agenda de segunda-feira e de hoje para acompanhar, em permanência, a evolução do combate aos incêndios.

Na segunda-feira, à saída da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), acompanhado pelo Presidente da República, o primeiro-ministro já tinha avisado que o país ia viver "horas difíceis" nos próximos dias devido aos incêndios.

"Nós vamos passar horas difíceis nos próximos dias, temos de nos preparar para isso e temos de nos juntar para isso", avisou o chefe do Governo.

Pelo menos sete pessoas morreram nos incêndios que atingem desde domingo a região norte e centro do país, como Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, distrito de Aveiro, destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

Na segunda-feira, ao início da tarde, Luís Montenegro tinha cancelado toda a agenda até hoje para "supervisionar a coordenação do combate aos incêndios".

O 42.º Congresso do PSD estava marcado para sábado e domingo em Braga para eleger os restantes órgãos nacionais do partido, depois de Luís Montenegro ter sido reeleito presidente da Comissão Política Nacional em eleições diretas em 06 de setembro, com mais de 97,45%.