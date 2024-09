O sorteio de hoje do Euromilhões não teve nenhum totalista.

A chave que valia 17 milhões de euros era composta pelos números 6 - 29 - 46 - 47 - 48 e pelas estrelas 2 e 9.

Para Portugal não veio nenhum dos três primeiros prémios; no estrangeiro houve um segundo prémio, no valor de 484 mil euros, e seis terceiros prémios no valor de 18 mil euros.

Na próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot no valor de 29 milhões de euros.

Bos sorte!