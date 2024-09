Albuquerque desconhece operação mas acusa denúncias anónimas

“Não faço ideia mas qualquer denúncia anónima pode levar a um auto de buscas”. Esta foi a primeira reacção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque diz desconhecer detalhes sobre a investigação judicial que está a decorrer e estará relacionada com contratos públicos e relações comerciais, no entanto confirmou que os inspectores estão em diversos departamentos e organismos públicos.

Campanha do PSD-Madeira para as eleições regionais em 2023 sob investigação da PJ O financiamento da campanha do PSD-Madeira para as eleições regionais de 2023 é um dos aspectos sob investigação da PJ, através da mega-operação que está a ser desenvolvida hoje na Região.

O governante pouco ou nada adiantou sobre o inquérito está a ser conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), com sede em Lisboa, no entanto o seu governo está disponível para prestar toda q colaboração que for necessária.

“Estamos totalmente disponíveis para facultar o que for documentação necessária”, reiterou há instantes após ter celebrado entre a Câmara Municipal da Calheta e a Quinta Pedagógica dos Prazeres para que haja uma intervenção e requalificar o espaço.

Mega-operação da PJ faz 25 buscas em vários organismos na Madeira Estão em causa os crimes de participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, financiamento partidário e prevaricação

As verbas, cerca de 1 milhão de euros, serão disponibilizadas através do Orçamento Participativo.