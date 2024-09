Albuquerque coloca de parte afastamento de Pedro Ramos

O presidente do Governo Regional afasta, pelo menos para já, um possível afastamento de Pedro Ramos do cargo de secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

À margem da visita à obra do túnel das Quebradas - Amparo, Miguel Albuquerque, questionado se esta situação seria aproveitada para alguma remodelação no seu Executivo, o mesmo disse peremptoriamente que não.

"Ele não pode. Eu próprio tomei ontem a decisão. Ele tem de ser tratado. Neste momento nós temos de dar prioridade à salvaguarda da integridade física do secretário", sustentou, salientando que Pedro Ramos "tem todas as condições para que, o tratamento correndo bem, volte à actividade".

Sobre esse assunto, o presidente do Governo Regional confirmou, também, que o tutelar da pasta da Saúde e Protecção Civil não estará presente, amanhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, para aí responder e esclarecer os deputados sobre a forma como foi gerido o combate ao grande incêndio do passado mês de Agosto.

Já o próprio Miguel Albuquerque disse não ter recebido, ainda, as questões dos deputados do parlamento madeirense sobre esse assunto, apressando-se a apontar uma resposta assim que as receba.