CD 'Candle in the Wind' de Elton John esgotou numa manhã na Madeira há 27 anos

“Em memória de Diana, Princesa de Gales”. Era esta a inscrição que constava da capa do CD ‘Candle in the Wind’, lançado em 1997 por Elton John. Na Madeira, o disco foi colocado à venda a 16 de Setembro e apenas numa manhã ‘voou’ das prateleiras.

A loja Valentim de Carvalho foi a primeira a colocar à venda 150 exemplares do CD. Ainda antes desse dia, tinha já uma lista de encomendas de mais de 35 CD’s. Numa manhã vendeu tudo e, à tarde, tinha já lista de espera para adquirir mais CD’s.

Uma reportagem do DIÁRIO dava conta de que nas montras era promovido o trabalho de Gabriel o Pensador, mas o trabalho que estava a ser vendido em grande número era, sem dúvida, o de Elton John, na sua homenagem à princesa Diana, falecida a 31 de Agosto de 1997. A verdade é que a música original tinha sido escrita em honra a Marilyn Monroe e foi reescrita para ser entoada durante o funeral da princesa.

“O CD tem uma apresentação muito discreta: um azul marinho serve de pano de fundo a uma semiaberta rosa branca. Em grande destaque figura a paternidade da canção, Elton John”, dava conta o DIÁRIO.

Composto apenas por três canções, ninguém previa que houvesse tanta procura por este disco. ‘Something about the way you look tonight’, ‘Candle in the wind 1997’ e ‘You can make history’ eram as canções que podiam ser escutadas.