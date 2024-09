Quatro filmes em exibição esta semana no Drive-In Cinema do MadeiraShopping

Até sexta-feira, há filmes gratuitos para serem vistos no conforto do carro no Drive-In Cinema do MadeiraShopping. A iniciativa decorre todos os dias às 20h30, no parque de estacionamento coberto do Piso 2, onde será ainda possível usufruir do serviço de restauração.

Até ao final da semana, vão passar pela tela ao ar livre quatro filmes gratuitos. Hoje é a vez do drama 'Anatomia de uma Queda', que promete dividir a audiência até ao fim com um guião que desafia a mente. Antoine Reinartz , Samuel Theis , Milo Machado Graner , Swann Arlaud e Sandra Hüller dão vida a este vida a este enredo intenso, onde a linha entre o acidente, o suicídio e o homicídio se torna cada vez mais ténue.

Amanhã, 11 de Setembro, estará em exibição a comédia romântica 'Podia ter Esperado por Agosto', realizada e protagonizada por César Mourão, que interpreta Xavier, um sacristão de uma aldeia no Soajo que se apaixona pela neta de um vizinho.

Na quinta-feira, 12 de Setembro, será a vez do filme 'Em Fuga', que promete levar adrenalina ao público com Lena Headey, Sam Worthington e Dean Scott Vazquez, onde Gypsy, uma dançarina de bar burlesco, embarca numa missão intensa para salvar o filho do vizinho, ameaçado por um antigo amante, após testemunhar o assassinato dos pais do menino.

O Drive-In Cinema termina na sexta-feira com a comédia francesa 'OH LÁ LÁ!' que explora a dinâmica entre duas famílias com origens muito distintas que se encontram para celebrar o noivado dos filhos, no entanto descobrem segredos inesperados através de um teste de ADN. As personagens principais são interpretadas por Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud e Marianne Denicourt.

A edição deste ano da iniciativa promete conquistar os visitantes pelas propostas cinematográficas de estilos diversificados, com destaque para o serviço de restauração disponível no carro.

Além dos lugares de estacionamento, o MadeiraShopping vai dispor também de uma zona com 100 cadeiras para quem preferir assistir ar livre. As sessões não requerem reservas, estando limitadas à capacidade disponível, tendo como critério a ordem de chegada.

O Drive-In Cinema faz parte da iniciativa 'Cultura no Centro', um projeto da Sonae Sierra, que tem como objectivo apoiar artistas e entidades de âmbito cultural, assim como tornar a cultura acessível a todos os portugueses.