Catarina de Oliveira vai expor 'Dracaena draco' no Art In Forum

A exposição 'Dracaena draco' de Catarina de Oliveira, chega ao Art in Forum, no Forum Madeira, já no dia 26 de Setembro. A artista foi a vencedora do Open Call do Festival Fractal Funchal, para este centro comercial. Nesta 6.ª edição do Festival Fractal Funchal, para além das Cinco Bolsas de Apoio à Criação, foi eleito um 6.º que resultou da parceria com o Forum Madeira.

Receber o trabalho da Catarina de Oliveira e sermos uma casa, também, de apoio às artes e à cultura no seu todo, é um privilégio para nós. Somos pelo 3.º ano consecutivo parceiros deste festival, o que também nos permite contribuir para dinamizar o Funchal e proporcionar à população momentos únicos recheados de atividades culturais e de entretenimento. Rita Paixão, diretora do Forum Madeira

Segundo dá conta uma nota à imprensa, o trabalho de Catarina de Oliveira nasceu do seu interesse na forma como as histórias e imagens nos confrontam com a vida, e retratam o mundo com mais verdade do que a nossa apreensão da realidade. "Elas capturam o visível e o invisível, cristalizando-os numa verdade eterna, independente de flutuações, alterações e falsas mudanças ­­— trazidas pelo caos do quotidiano, da sociedade e da nossa mente — que criam máscaras e véus", refere.

A obra de Catarina de Oliveira recorre a contos, pinturas em tecidos e outras experiências plásticas, por forma a tornar visível e audível o que de outra forma não seria visto nem ouvido. " Olhando para a natureza não como uma fonte de recursos a serem consumidos, a artista reconhece que a natureza não é algo separado dos humanos e despido de espírito, e cria com o seu trabalho, formas e composições que abraçam temporalidades, ontologias, epistemologias e cosmologias que existam fora de modos de viver e pensar colonialistas, capitalistas, normativos, falocêntricos ou tirânicos", indica.

FRACTAL é um projeto de ativismo cultural no espaço público da cidade do Funchal, que remete para uma experiência visual, mas quer evocar todos os sentidos. É um festival cuja forma fragmentada pretende criar momentos notáveis na vivência urbana para todos os cidadãos. Nesta 6ªedição, e na última semana de setembro, a organização propõe a exploração e criação em palcos e não-palcos, abordagens específicas, aproximações, estruturas de encontro e espaços de contemplação em locais inesperados da cidade.