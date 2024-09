'Anthem of the Seas' chegou à Madeira com quase 6 mil pessoas a bordo

Encontra-se acostado no porto do Funchal o navio 'Anthem of the Seas', que chegou esta manhã com quase 6 mil pessoas a bordo. No total, viajam 4.430 passageiros e 1.526 tripulantes, que estão no Funchal para uma escala de 11 horas.

O navio parte pelas 18 horas rumo às Canárias, isto depois de já ter estado no norte de Espanha.

O 'Anthem of the Seas' está a fazer um cruzeiro de 12 noites que se iniciou em Southampton, no passado dia 8 de Setembro. Seguiram-se escalas na Corunha, agora, no Funchal, e depois, Grã-Canária, Lanzarote, Tenerife, Lisboa e Southamton, onde termina a viagem a 20 de Setembro. Nesse mesmo dia, o navio inicia novo cruzeiro com o mesmo itinerário, voltando a atracar no Porto do Funchal a 24 de Setembro.