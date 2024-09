Poderá haver condicionamentos no abastecimento de água na Tabua

As zonas da Tabua e da Ribeira da Tabua, na Ribeira Brava, poderão ficar pontualmente sem água na quinta-feira, 19 de Setembro, entre as 9 e as 13 horas, alerta a ARM - Águas e Resíduos da Madeira.

Em nota emitida, a empresa pública explica que, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções ou condicionamentos no abastecimento de água potável na sequência dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Ribeira Brava que visam diminuir as perdas de água.