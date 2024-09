Governo vai atribuir primeiras habitações públicas em Santo António em Outubro

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas anunciou, hoje, que o Governo irá começar a atribuir, em Outubro, as primeiras de 138 habitações públicas que estão a ser construídas em Santo António, no Funchal.

“Na Região encontram-se a ser construídas 600 habitações. Dessas, aqui em Santo António, estão a ser construídas 138. Contamos, já no mês de Outubro iniciar o processo de atribuições, mediante a conclusão de quatro empreendimentos”, adiantou Pedro Fino, durante a sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia de Santo António, que decorre esta tarde, no Miradouro do Pico dos Barcelos.

O governante reconheceu os “momentos difíceis neste sector [da Habitação]”, sublinhando que Santo António, “pela sua actual importância, necessita de uma atenção especial”.

“Esta freguesia, na cidade do funchal, foi a que mais rapidamente cresceu e se desenvolveu”, evidenciou.

Numa outra nota, destacou que a construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, além da melhoria de cuidados de saúde, “depois de concluída, promoverá o desenvolvimento do lado poente do concelho do Funchal, incindindo também, esse desenvolvimento, aqui na freguesia de Santo António, quer ao nível das acessibilidades, mas também nos serviços que irão, com toda a certeza, existir naquele local”.

Em matéria de acessibilidades, Pedro Fino realçou “o trabalho tem sido contínuo ao longo dos anos, com investimentos importantes na melhoria da mobilidade da população de Santo António”, referindo a título de exemplo a ligação do lombo da Bujiaria em S. Roque até ao lombo do Jamboeiro/Santo António, à qual o executivo pretende agora dar continuidade.

“Este acesso para além de ser importante para a mobilidade local, é fundamental para a protecção da zona urbana em caso de incêndio pois está devidamente infra-estruturado e preparado com uma rede de água para a extinção de incêndios. É nossa intenção continuar com esta via, desde o lombo do Jamboeiro até à Barreira. Estamos já a trabalhar para concretizar esta obra”, afirmou o secretário regional.

“Também pretendemos avançar em breve para a intervenção de reformulação do Nó de Santo António, intervenção que terá, como intuito final, assegurar uma maior fluidez do trânsito e garantir uma maior segurança aos condutores”, avançou ainda o governante.