Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Mais de 20 mil professores por colocar a dois dias do arranque do ano letivo"

- "Vale de Judeus. PSP soube da fuga três horas após esta ocorrer e PJ cinco horas depois"

- "União Europeia. Draghi propõe plano de choque para enfrentar EUA e China"

- "OE 2025. Negociações recomeçam com PS a exigir dados em falta"

- "Poupança. Banca já ganha com limites aos certificados de aforro"

- "Eleições EUA. O debate que Harris tem de ganhar e Trump não pode perder"

- "1939-2024. Morreu Graça Lobo, a atriz que tinha 'a mania da liberdade'"

- "Polémica. Kusama em Serralves: exposição grátis, mas só para alguns"

Correio da Manhã:

- "Recluso dá alerta de fuga. GNR da zona só soube duas horas depois"

- "Exigência máxima. Jogadores encantados com Lage"

- "Ambição. Gyokeres sonha com Real Madrid"

- "Segurança morto a tiro em Monção deixa filha bebé"

- "Drama no Porto. 'Santa enfermeira' sem teto para viver"

- "1939-2024. Graça Lobo morre aos 85 anos"

- "Educação. Professores deslocados com apoio até 450 euros"

- "Crime. Burlões fazem-se passar por segurança social"

- "Sondagem. Portugueses aprovam imposto para super-ricos"

- "Visita. Papa emociona Timor"

Jornal de Notícias:

- "Serviços de saúde sem recursos para travar aumento de suicídios"

- "Trump vs. Kamala. Debate de titãs decide futuro da América"

- "Timor. Papa lança apelo por instituições ao serviço do povo"

- "1939-2024 Graça Lobo. Partiu a atriz que respirava teatro"

- "Vale de Judeus. Teste inédito à segurança surgiu dois dias depois da fuga"

- "Segurança de bar de alterne morto com tiro na cabeça por ex-emigrante em Monção"

- "Professores. Apoio aos deslocados cresce até 450 euros"

- "Porto. Bombeiros exigem subida do subsídio de risco"

- "Braga. Câmara investe dez milhões nas escolas"

- "FC Porto. Aposta forte nas tardes de futebol"

- "Benfica. Akturkoglu arrasa com hat-trick pela Turquia"

- "Matilde Neiva. Francisco Conceição tem Espinho no coração"

Diário de Notícias:

- "Fuga de presos. Governo está 'perplexo' com diretor-geral das prisões"

- "OE2025. 'Profundo desacordo' com Executivo não impede PS de 'viabilizar' Orçamento"

- "Presidenciais nos EUA. Debate entre Kamala Harris e Donald Trump poderá decidir eleição"

- "1939-2024 Graça Lobo, a atriz que ousou ser Mariana Alcoforado, Molly Bloom e Hedda Gabler"

- "Serviços. Imigrantes andam de um lado para o outro em busca de informações. AIMA muda atendimentos"

- "Contratações. Educação está a aceitar professores estrangeiros para este ano letivo"

- "Relatório. Draghi propõe nova estratégia industrial e investimentos de 800 mil milhões ano ano"

- "Vinho. 36 milhões de litros excedentários destilados para impedir descida dos preços"

Jornal i:

- "icónico"

- "Automóvel. Revolução em marcha"

- "Ministra quebra silêncio sobre fuga de presos"

Negócios:

- "António Costa Silva [antigo ministro das Finanças]: 'Será muito difícil o Estado recuperar a totalidade' do dinheiro injetado na Efacec"

- "Negociações para OE voltam com dois elefantes na sala"

- "Investidores esperam por debate entre Kamala e Trump para fazerem escolhas"

- "Huawei fora do 5G desvia investimento feito nas redes"

- "Crise industrial pode atirar Alemanha para recessão"

- "Ações. Nove em cada dez cotadas mantiveram ou subiram o dividendo"

- "Radar África. Angola afasta-se da China e faz cimeira com Estados Unidos"

O Jornal Económico:

- "Mario Draghi avisa Portugal: é preciso avançar com minas de lítio"

- "CGTP e UGT admitem olhar para o 15.º mês proposto pelos empresários"

- "Angola quer acolher cimeira empresarial dos Estados Unidos em África no próximo ano"

- "Topo da Agenda: OE, debate nos EUA e inflação na Alemanha"

- "Tirar Huawei do 5G custa mil milhões. APRITEL afirma que é 'uma má notícia'"

- "'Temos que nos manter competitivos e procurar projeção internacional' - Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE-IUL"

- "Ana Botin cumpre 10 anos na liderança do Banco Santander"

- "Mota-Engil continua pressionada e perdeu metade do valor em seis meses"

A Bola:

- "Amdouin é força mental. A Bola faz raio-x ao avançado suíço do Benfica com a ajuda de quem o conhece bem"

- "Sporting. Viktor e Telma gémeos do golo terão encontro formal na Academia"

- "FC Porto. Nehuén Pérez e Francisco Moura mais perto da estreia"

- "Futsal: 'Só me voltam a ver no dia 7', Jorge Braz"

- "Andebol: 'No Sporting queremos habituar-nos a ganhar', Ricardo Costa"

- "Bodyboard. O francês da Caparica que arrisca ser tricampeão do mundo"

Record:

- "Sporting. Quenda é para blindar. SAD quer cláusula de rescisão nos 100 MEuro"

- "Benfica. Água na boca. Akturkoglu faz 'hat trick' frente à Islândia"

- "Benfica. 48 horas loucas. Lage tem de montar equipa em tempo recorde"

- "FC Porto. A prova dos nove. Omorodion, Namaso, Navarro e Gul obrigados a mostrar serviço"

- "Hoje à festa no feminino. Gala das Campeãs consagra as melhores do futebol e do futsal"

O Jogo:

- "FC Porto. Samu paga confiança com golos"

- "FC Porto. Cinco 'pepitas da casa' nos mais utilizados"

- "Benfica. Contas mais vermelhas que nunca"

- "Sporting. Quenda não atira a toalha"

- "Braga. Yuri mais perto da titularidade"

- "V. Guimarães. Varela acelera como um bólide"