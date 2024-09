Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Visão:

- "O gestor discreto que mudou a TAP. Como Luís Rodrigues conseguiu pôr a companhia aérea a dar lucro, apesar dos escândalos políticos: 'A ideia de que a vantagem de Portugal são os salários baixos tem de acabar'

- "Miguel Pinto Luz. O operacional que não assinou a venda polémica"

- "Gulbenkian. A história da maior coleção de arte moderna"

- "Ensino. Por que faltam professores?"

- "Grande Entrevista a Herman José. 'É muito fácil criar polémicas, mas não tenho paciência para elas'"

Sábado:

- "A epidemia dos telemóveis nos jovens"

- "Educação. 10 horas com o ministro no gabinete, ao almoço, no carro e nas reuniões com o 'staff'"

- "Fuga da prisão. As suspeitas e o que correu mal em Vale de Judeus"

- "Pensei que ia perder o meu filho. Merda'. É assim que começa o texto de Pedro Chagas Freitas, escrito em EXCLUSIVO para a SÁBADO sobre o que viveu no longo internamento de Benjamim, de 6 anos"

Correio da Manhã:

- "PGR ouvida no parlamento. Mais de 10 mil telefones sob escuta"

- "Lucília Gago avisa para o risco de eventual revisão da lei nas investigações"

- "Inflação dita aumentos de rendas de 2,16%"

- "Alívio no crédito. BCE dá hoje ordem para baixa de juros"

- "Evasão de Alcoentre. Guarda deu alerta de fuga com sinais de luzes"

- "Nas escolas. Governo quer fim de telemóveis até ao 6.º ano"

- "Começou na freguesia da Amora. Carro incendeia-se na autoestrada e provoca fogo na Margem Sul"

- "Lisboa. Libertado taxista que atropelou mortalmente estudante"

- "V. F. Xira. 25 anos de cadeia por matar neta à facada"

- "Sporting. Ingleses dizem que preço de 100 milhões por Gyokeres é pechincha"

- "Benfica. Renato Sanches lesionado após 37 dias"

- "FC Porto. Vítor Bruno testa mudanças"

- "Nas Baleares. Rui Costa regressa de férias"

Público:

- "Mais de 250 personalidades exigem regulamentação da lei da eutanásia"

- "Debate com Trump. Kamala Harris ganha no jogo das expectativas, mas isso pode não chegar"

- "Imigração. Estrangeiros terão advogado antes de recusa nos aeroportos"

- "IRC e IRS Jovem. Governo disponível para encontro a 'meio caminho' com PS. Pedro Duarte em entrevista ao PÚBLICO-RR"

- "Futebol. FC Porto corta nas comissões e poupa milhões com agentes"

- "Decisão hoje. Petróleo dá conforto ao BCE para voltar a cortar juros"

- "No Parlamento. Lucília Gago defende escutas, mas deixa muito por esclarecer"

- "Reabre dia 21. Gulbenkian em 'festa' com novo CAM, mas onde está o museu?"

- "Novo ano letivo. Governo quer escolas sem telemóvel até ao 6.º ano de escolaridade"

Jornal de Notícias:

- "Dois emigrantes esfaqueados em ataque racista no Porto"

- "Governo quer telemóvel fora da escola"

- "Herman José. Os 50 anos de carreira do verdadeiro artista"

- "Demissões. Montenegro muda 68 dirigentes de topo em quatro meses"

- "Parlamento. Lucília Gago revela que há 10 mil pessoas escutadas"

- "Leixões. Novo concurso da ponte móvel arranca com o mesmo preço"

- "Montalegre. Bruxas são atração turística na Sexta-Feira 13"

- "Celebridades ganham palco na corrida à Casa Branco"

- "FCPorto. Villas-Boas deseja ver uma mulher na 'cadeira de sonho'"

Diário de Notícias:

- "Assalto ao Ministério. Blasco abre auditoria a falha de segurança com secretário-geral do MAI na mira".

- "EUA. O que mudou entre o 1.º aperto de mão de Trump e Harris no debate e o 2.º no Ground Zero?"

- "OE2025. PS quer 'perceber' que 'propostas' vai o Governo colocar no Orçamento"

- "Audição. PGR foi ao Parlamento e saiu como entrou: com mais questões no ar do que respostas dadas"

- Taxas de juro. É quase certo que o BCE vai cortar hoje 25 pontos. A incerteza vem a seguir"

- "Educação. Faltam centenas de professores, recursos informáticos e obras de requalificação nas escolas"

- "História. Memória de Amílcar Cabral em reconstrução no seu centenário"

- "Gulbenkian. Mais luz e mais jardim no novo Centro de Arte Moderna"

- "Futebol. Sporting tem o plantel mais valioso da I Liga. FC Porto ultrapassou Benfica"

Negócios:

- "Despesa com pensões: 'a situação portuguesa é bastante precária'. Rolf Strauch, economista-chefe do Mecanismo Europeu de Estabilidade"

- "BYD vai contornar tarifas da UE à boleia da Hungria"

- "Corte de juros do BCE é dado como certo, mas futuro é incerto"

- "Rendas regressaram às subidas em agosto"

- "Critical Software financiada para limpar lixo espacial"

- "Trabalho. Governo adia meta de salários enquanto negoceia"

- "Orçamento. Especialistas pedem regime fiscal mais simples"

O Jornal Económico:

- "Seixal insiste com Governo para transferir paiol da NATO"

- "Exportações de têxteis continuam em crise e vão cair pelo segundo ano consecutivo"

- "BCE volta hoje a cortar taxas de juro e crédito vai ficar mais barato"

- "Governo dá tiro de partida para rever acordo de rendimentos"

- "Apple obrigada a pagar 13 mil milhões em decisão que pode afetar Portugal"

- "Angola recebeu 6,4 milhões do setor público em 2023, mas investiu 30 vezes mais"

- "José Pulido Valente escolhido como novo presidente do IAPMEI"

Record:

- "Sporting. Gyokeres no topo do mundo. Ninguém fez tantos golos em 2024"

- "Sporting. Renovação de Quenda quase fechada"

- "Benfica. Renato com 5 jogos em risco. Pára duas a três semanas"

- "'Gosto do estilo do FC Porto', Tiago Djaló entusiasmado"

O Jogo:

- "[FC Porto] 'Estou pronto para a camisola 3'. Tiago Djaló recolhe herança de Pepe e não teme o desafio"

- "'Que se sente uma mulher na cadeira que hoje ocupo'. Presidente portista almeja paridade no clube e formulou desejo"

- "Benfica. Renato só no fim do mês/ Akturkoglu: versatilidade em campo, superação fora dele"

- "Sporting. 'É ingrato compará-lo a Gyokeres'. Ex-águia Manniche elogia qualidades de Harder mas pede calma"

- "Braga-V. Guimarães. Médios ao ataque no dérbi. Vítor Carvalho e Tiago Silva já marcaram ao rival/ João Alves antevê o duelo a meio-campo"

- "Andebol. Leões entram a ganhar na Champions"

A Bola:

- "Azares dos grandes. Reforços lesionados falham os próximos jogos"

- "Sporting. 'Muitas semelhanças com Viktor Gyokeres'. 'Scout' dinamarquês analisa Conrad Harder"

- "Benfica. Bruno Lage já tem todo o plantel às ordens. Últimos internacionais chegaram ontem"

- "FC Porto. Tiago Djaló tranquilo com a herança de Pepe. Central cedido pela Juventus vai vestir a camisola 3"

- "Andebol. Sporting entra em grande na Liga dos Campeões"