Mais de 300 incêndios

A esmagadora maioria das ignições contabilizadas entre Janeiro e Agosto causou fogos em mato. No mês passado, a temperatura esteve 2,5 ºC acima do normal no Funchal e no Pico do Areeiro a humidade desceu até 2%. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 11 de Setembro.

Saiba também que Motivos de saúde afastam Pedro Ramos. O secretário regional, que deveria ser ouvido amanhã no parlamento sobre o combate aos incêndios, suspendeu a actividade governativa durante pelo menos 15 dias. Audição de sete entidades na Assembleia da República foi ontem aprovada: PS insiste no "cabal esclarecimento", PSD critica ingerência.

Outros destaques:

Associação TVDE terá delegação na região

Visitar o Reino Unido será mais burocrático. A partir de Abril do próximo ano, passa a ser exigida uma autorização electrónica para entrar em solo britânico;

E, por fim, Nuno Batista avisa críticos que "a população é dono do seu pensamento". Sazonalidade, turismo residencial e animação serão alguns dos temas em discussão nas JAT de 2025, agendadas para Maio, na ilha dourada.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.