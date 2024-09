Saiba o que dizem os jornais nacionais

Público:

- "Desde 2009, fugiram 160 presos e caiu número de guardas prisionais"

- "Diana Ríos Rengifo: A luta interrompida de uma defensora da Amazónia peruana"

- "Habitação: Lisboa é das capitais mais rentáveis para arrendar"

- "Gustavo Tato Borges: 'Vacinação deve ser ao longo de toda a vida e não só para crianças'"

- "Abusos sexuais: Gisèle quer alertar o mundo depois de crime hediondo"

- "Cinema: Almodóvar distinguido com o Leão de Ouro em Veneza"

- "Paralímpicos: Portugal soma sete medalhas e já igualou Pequim"

Jornal de Notícias:

- "Trotinetas fazem cada vez mais feridos graves entre crianças e jovens"

- "À prova de bala: Tenente Inês Pereira é a primeira mulher a chefiar uma força destacada no estrangeiro"

- "Superior: Alunos alojados obrigados a sair para dar lugar a bolseiros"

- "Braga: Câmara pede ao Fisco que cobre dívidas das refeições escolares"

- "Seleção: Martínez prepara novo onze contra poder físico da Escócia"

- "Mercenários lançaram escada e permitiram fuga: Cinco evadidos perigosos iludiram guardas à hora das visitas na prisão de Vale de Judeus"

- "Insólito: Tribunal condenou e mandou prender o irmão errado"

Diário de Notícias:

- "Lisboa e Porto com mais de 84% de abstenção na vitória de Montenegro"

- "Veneza 81: O 'milagre' de Almodóvar teve ouro"

- "Recrutamento: Marinha está à procura da primeira mulher fuzileiro e outros praças"

- "Falha de segurança. Uma escada e cordas: a porta de saída de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus"

- "Timor-Leste: Missão itinerante do Papa chega ao país mais católico do mundo"

- "Questionário de Proust do ChatGPT: Luana do Bem, humorista. 'Gosto de dançar no carro porque não tenho de mexer as pernas'"

- "Isabel Rio Novo, biógrafa: 'Camões foi um génio da literatura, um poeta excecional que viu o mundo'"

Correio da Manhã

- "Criminosos perigosos: Militares ajudam presos a fugir da cadeia. Reclusos escapam por escada lançada do exterior"

- "150 mil alunos sem professor a uma semana das aulas"

- "Cinco GNR morreram: Avaria em alavanca causa queda de helicóptero"

- "Religião: Baixa de receitas obriga igreja a vender imóveis"

- "Barómetro: Governo culpado por falhas nas urgências"

- "Primeiro semestre: Multas nas estrada rendem menos 19 milhões de euros"

- "Benfica: Bruno Laje aplica 'terapia de choque'"

- "Sporting: Marder mostra-se em jogo-treino"

- "Portugal-Escócia: Martínez admite mexer no onze"

- "Vidas: Catarina Furtado assume culpa de casamento falhado"

O Jogo:

- "Portugal-Escócia, Liga das Nações: Queremos festa"

- "Lotação esgotada na Luz"

- "Bruno Fernandes celebra hoje 30.º aniversário e chega ao jogo 600 da carreira. Médio é o mais influente com o atual selecionador: esteve em 23 dos 56 golos"

- "Roberto Martínez continua rendido ao CR7: 'É incrível o que Cristiano tem feito'"

- "FC Porto: 'Bebi muito do que Pepe me dizia'. Zé Pedro lembra trajeto de superação e admite estar a viver um sonho"

- "Galeno limpa a cabeça em Ibiza"

- "Sporting: Kovacevic abre porta a Israel"

- "Benfica: 'Equipa terá outra alma'. Daniel Ramos diz que Lage vai recuperar o plantel"

- "Andebol. Dragões abatem águias. Vitória em Lisboa [27-24] na estreia no campeonato"

A Bola:

- "Portugal-Escócia: Quenda a um passo da história. Ala pode tornar-se o mais novo a vestir a camisola das quinas"

- "Tiago Santos e Renato Veiga também se podem estrear"

- "Roberto Martínez aponta aos 1000 golos de Cristiano Ronaldo"

- "Sporting: Kovacevic 'KO' e Israel a voar para Arouca"

- "Liga dos Campeões feminina. Benfica e Sporting no 'play-off'"

- "Jogos Paralímpicos: Carolina Duarte traz o bronze"

- "Andebol: FC Porto vinga-se do Benfica"

- "Benfica: Renato e Arthur Cabral correm contra o tempo"

- "FC Porto: 'Agarrei a oportunidade e correspondi', diz Zé Pedro, que também elogia Pepe"

Record:

- "Bónus para Gyökeres: Jogador vai ser compensado por ficar em Alvalade"

- "Harder mostra-se a Amorim"

- "Alerta na baliza: Kovacevic para um mês. Sofreu entorse no tornozelo esquerdo"

- "Portugal-Escócia: Quenda à porta da história. Vai estar no banco e pode ser o mais jovem internacional de sempre em jogos oficiais"

- "Benfica: Di María já conheceu Laje. Voltou ontem ao Seixal"

- "Nuno Santos é o novo treinador de guarda-redes"

- "FC Porto: Zé Pedro aprendiz de Pepe. Central agradece ensinamentos do antigo capitão"

- "Ausente por lesão desde fevereiro: Zaidu espreita regresso"

- "Andebol: Benfica 27-27 FC Porto. Dragão vence na luz"

- "Futebol feminino: Breidablik 0-2 Sporting; Benfica 4-0 Sarajevo. Águias e leões seguem na champions"

- "Jogos Paraolímpicos: Carolina Duarte de bronze. Sétima medalha em Paris"