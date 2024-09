"Deveria ser crime fazer política com incêndios"

Nuno Maciel, do PSD-Madeira, disse deveria ser "crime" fazer política com os incêndios.

Acrescentou que foi esclarecido que não existiram falhas e que a orografia é "muito agressiva" e que a formação e o rácio de bombeiros "está no caminho certo", com os operacionais a serem formados tal e qual como no continente.

Paralelamente estes incêndio, o deputado social-democrata interrogou se a operacionalidade da corporação dos Bombeiros de Ribeira Brava e Ponta do Sol ficou condicionada devido ao incêndio.

O comandante esclareceu que durante o período em que decorreu o incêndio a corporação realizou cerca de 150 emergências pré-hospitalares e outros serviços, dizendo que foi utilizado, inclusive, um veículo desencarcerador.

Num balanço de 30 anos de carreira, o profissional explica que ser bombeiros actualmente é diferente a antigamente.

"Ser bombeiro há 15-20 anos atrás e completamente diferente de água.. É visível o investimento ao longo dos anos".