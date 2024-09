Incêndio devasta Parque Nacional de Brasília e deixa capital brasileira sob fumo

Um incêndio já devastou já mais de 1,2 mil hectares no Parque Nacional de Brasília, a menos de 20 quilómetros da emblemática Praça dos Três Poderes da capital, onde não chove há quase 150 dias, indicaram esta segunda-feira fontes oficiais.

"Estamos atentos às queimadas ocorridas hoje. Graças a Deus, os ferimentos dos bombeiros foram leves. Cerca de 80 pessoas continuam no combate aos focos. Pedimos que todos colaborem", declarou o governador do Distrito Federal.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e a sua mulher, 'Janja' Lula da Silva, sobrevoaram a região na tarde de domingo.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no domingo, "o fogo perdeu velocidade e intensidade à noite, e está prevista a chegada de reforço [hoje] de equipas que atuam na Chapada dos Veadeiros", no estado de Goiás, com uma área protegida de mais de 230 mil hectares e que também tem sido devastado pelas chamas.

Segundo o presidente do ICMBio, Mauro Pires, que acompanha as ações de combate no parque, "há indícios de incêndio criminoso".

A fumaça é visível e sentida no centro da capital brasileira, com Lula da Silva a recordar as recomendações dadas, como o uso de máscaras e o desaconselho de atividades físicas ao ar livre.

A humidade do ar tem-se situado entre os 20% e os 12% na capital brasileira que não vê chuva há 146 dias, estando perto do recorde de 1963, quando a cidade ficou 163 dias sem chuva.

De acordo com Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o Brasil regista mais de 6.250 focos de incêndio ativos em todo o país.