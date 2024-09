“É ‘baixinho’ usar o método de Hondt para ganhar na secretaria”, diz Jardim

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira e ex-líder do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, recorreu à Rede Social X para tecer alguns comentários sobre a proposta de revisão da lei eleitoral do PSD, anunciada por Albuquerque na passada sexta-feira.

X1:A proposta de lei eleitoral da “Renovação”quebra a Ética,pois cada corrente de Opinião com suficiente dimensão cívica não estará proporcionalmente representada no Parlamento da Madeira.

É medíocre porque confunde a Identidade…(ver X2 e X3) — Alberto Joao Jardim (@AlbertoJoaoJar1) September 16, 2024

“A proposta de lei eleitoral da ‘Renovação’ quebra a Ética, pois cada corrente de Opinião com suficiente dimensão cívica não estará proporcionalmente representada no Parlamento da Madeira. É medíocre porque confunde a Identidade”, lê-se naquela plataforma.

O político vai mais longe e diz mesmo que é “baixinho” tentar usar o “método de Hondt” para “ganhar na secretaria”. “É inconstitucional, conforme Jurisprudência existente”, afirma.

X2:…Região Autónoma com uma associação de Municípios.

É “baixinho”porque tenta usar o “método de Hondt” para “ganhar na secretaria”.

É inconstitucional,conforme Jurisprudência existente,enquanto não for possível a mesma (ver X3 ) — Alberto Joao Jardim (@AlbertoJoaoJar1) September 16, 2024

Alberto João Jardim também deixa alertas naquilo que concerne ao voto dos emigrantes, alertando para a sua dispersão populacional dentro dos Países de acolhimento, “a impossibilidade de um recenseamento sério, faltas de Serviços consulares bastantes, de igualdade de acesso e de fiscalização efectiva. Não a fraudes!”.