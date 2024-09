O tempo que falta para CR7 chegar aos mil golos

Cristiano Ronaldo marcou diante da Croácia o golo 901 da carreira, marca alcançada com 1236 jogos disputados. Ora, para CR7 a meta agora é chegar ao número mítico dos 1000 golos em jogos oficiais enquanto sénior.

Mas afinal quando poderá Cristiano Ronaldo alcançar essa marca? Se mantiver a cadência dos últimos tempos, Ronaldo poderá chegar ao milésimo golo no Verão de 2027, quando já estiver com 42 anos. Aguentará o corpo de Ronaldo até essa idade? Continuará a marcar com a mesma frequência? Será ainda titular na equipa onde estiver?

Para outro futebolista, a meta dos mil golos poderia parecer missão impossível, mas para Ronaldo é ‘apenas’ mais um objectivo, difícil tendo em conta que já tem 39 anos- vai fazer 40 em Fevereiro de 2025- mas concretizável.

O craque madeirense tem mostrado que para ele não existem impossíveis, apenas marcas a bater. No entanto, mesmo que na selecção, por exemplo, tenha feito 80 dos 132 golos depois dos 30 anos, teria de jogar até 2027 (ano do final de contrato com o Al Nassr) e manter a veia goleadora para chegar aos 1000 golos. Isto porque demorou 1008 dias a marcar os últimos 100 golos. Ou seja, Ronaldo precisou de pouco menos de três anos para marcar 100 golos. Resta esperar, então pelo Verão de 2027- será que consegue antes?- para que se possa constar a realidade dos factos. Certo é que não será por falta de ambição e vontade que Cristiano Ronaldo- presentemente o máximo marcador de golos da história do futebol- que esse número não será atingido.

Por outro lado, Ronaldo já manifestou o desejo de estar no Campeonato do Mundo de 2026, competição que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de Junho e 19 de Julho de 2026. CR7 terá, então, 41 anos e quatro meses.