Confiança aponta “caos no Departamento de Ambiente” da CMF

Na sequência da reunião do executivo municipal desta quinta-feira, a equipa da Coligação Confiança denunciou “o estado de caos que se vive no Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal”, com as críticas a reflectirem “uma série de problemas estruturais e operacionais que estão a ter um impacto negativo visível na limpeza da cidade e no bem-estar dos trabalhadores do município”.

Em nota à imprensa, Miguel Silva Gouveia destacou que a falta de liderança no departamento, agravada pela ausência prolongada de dirigentes, tem gerado um ambiente de instabilidade e desorganização. “Esta falta de rumo tem levado a trocas constantes de funções entre os trabalhadores, resultando nalguns casos em perdas de rendimentos, nomeadamente no subsídio de risco, enquanto outros são beneficiados com horas extraordinárias muito acima do aceitável”.

Além disso, o vereador da Confiança alertou para o critério pouco transparente na atribuição de chefias de equipas, onde se verifica um claro favorecimento de recém-contratados protegidos pelo executivo PSD. Situação que, garante, tem gerado um clima de insatisfação entre os trabalhadores, que sentem que as promoções e responsabilidades não estão a ser atribuídas com base no mérito e na experiência.

Outro ponto crítico abordado por Miguel Silva Gouveia foi o estado do parque de viaturas, onde veículos, inclusive alguns mais recentes, permanecem avariados e inoperacionais no Parque dos Viveiros. Esta situação tem forçado a sobrecarga dos veículos ainda em funcionamento, comprometendo a eficiência dos serviços e aumentando a pressão sobre os trabalhadores.

"Os circuitos de recolha de resíduos também têm sido afetados, com equipas a sair para o terreno com menos elementos do que o necessário, colocando em risco a qualidade do serviço prestado e a segurança dos funcionários municipais. Para além das queixas dos trabalhadores, a Confiança tem recebido inúmeras reclamações de comerciantes e munícipes sobre a deficiente limpeza da cidade, o que tem contribuído para o aumento de pragas urbanas, um problema que pode ter consequências graves para a saúde pública." Coligação Confiança

Perante estas situações, o vereador Miguel Silva Gouveia criticou duramente a atitude do executivo PSD, que, em vez de assumir as suas responsabilidades, tenta desviar as culpas para os próprios trabalhadores do município. "Esta postura de desinteresse e desleixo por parte do PSD é inaceitável. A gestão ineficaz dos recursos e a falta de liderança estão a ter consequências nefastas para a cidade do Funchal e para os funchalenses, e não podemos aceitar que se continue a varrer estes problemas para debaixo do tapete", afirmou.

Os vereadores da Confiança continuarão a dar voz às preocupações dos trabalhadores municipais e a exigir soluções rápidas e eficazes para os problemas que afetam o Departamento de Ambiente, acrescentam na referida nota.