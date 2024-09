Há quem se tenha dado ao trabalho de juntar os 900 golos de CR7

Do primeiro pelo Sporting, em Outubro de 2002, frente ao Moreirense no antigo estádio José de Alvalade, ao último pela selecção nacional, registada ontem à noite no Estádio da Luz, Cristiano Ronaldo assinala 900 golos na carreira.

Além de todos os elogios públicos e referências dos seus pares no mundo do futebol, na verdade o carinho dos fãs é o que mais se destaca. Um, em particular, deu-se ao trabalho de divulgar no X (ex-Twitter), a compilação do 1.º ao 900.º golo.

São quase 46 minutos de vídeo que pode ver no vídeo incorporado em baixo. Vá ver, se tiver tempo e deliciar-se com esta autêntica odisseia de golos para todos os gostos