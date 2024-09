SANAS realizou cinco evacuações no primeiro dia da Festa de Nossa Senhora da Piedade

Na freguesia do Caniçal, onde decorre a festa de Nossa Senhora da Piedade, evento associado a grande aglomeração de pessoas naquela localidade.

No primeiro dia da Festa de Nossa Senhora da Piedade, que decorre este fim-de-semana na freguesia do Caniçal, o SANAS-Madeira realizou cinco evacuações, a bordo do SANAS103.

Esta embarcação salva-vidas afecta à ESV de Santa Cruz - que estava empenhada para acompanhar a procissão marítima de sábado - prestou assistência a cinco pessoas.

De acordo com a informação divulgada na página do SANAS-Madeira, três indivíduos foram evacuados por "indisposição" e não necessitaram de assistência médica.

As outras duas vítimas foram retiradas "por suspeita de trauma a bordo das embarcações de pesca". "Estas últimas foram imobilizadas pela tripulação antes de serem evacuadas e entregues aos Bombeiros de Machico, para seguirem para unidade hospitalar", indica o SANAS.

Ainda durante a tarde de ontem, na freguesia do Caniçal, o SANAS resgatou uma mulher, de nacionalidade portuguesa, na casa dos 30 anos, que sofreu uma queda, na vereda da Ponta de São Lourenço. A vítima foi transbordado para a marina da Quinta do Lorde, de onde seguiu para o hospital. Apresentava suspeita de trauma na perna direita.