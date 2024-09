Serviço de Medicina Dentária do SESARAM realizou mais de 24 mil consultas e 33 cirurgias até Agosto

A propósito do Dia Europeu da Saúde Oral que se assinalou ontem, dia 12 de Setembro, o Serviço Regional de Saúde divulgou alguns dados relativos à área da medicina dentária.

"O Serviço de Medicina Dentária do SESARAM, EPERAM, liderado por João Teixeira, conta com 18 médicos dentistas. Estes profissionais realizaram, em 2023, cerca de 30 mil consultas e aproximadamente 30 cirurgias no Bloco Operatório", avançou a Secretaria Regional de Saúde em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que, este ano (entre Janeiro e 31 de Agosto de 2024) "o serviço já contabiliza 24.484 consultas (22.626 nos cuidados primários e 1.858 nos cuidados hospitalares) e 33 cirurgias, às quais se soma uma dezena de colaborações em cirurgias de outras especialidades, nomeadamente cirurgia pediátrica ou otorrinolaringologia".

A mesma nota destaca o investimento do SESARAM na área da medicina dentária (integrada nos cuidados de saúde primários em 1994 e nos serviços de urgência há cerca de 15 anos), recordando que a Madeira foi a primeira região do país a aprovar uma carreira específica para os médicos dentistas que trabalham no serviço público, em 2021.

Vamos continuar a investir na saúde oral para a melhoria da qualidade de vida da população da Região Autónoma da Madeira. A saúde oral é essencial para a manutenção de uma boa saúde geral e para uma boa qualidade de vida SESARAM

O SESARAM refere igualmente que "existe uma cobertura regional que abrange toda a Ilha da Madeira e do Porto Santo" e que "o alargamento desta consulta nos cuidados de saúde primários tem como objectivo assegurar a prestação de cuidados de proximidade à população, assegurando melhores condições de acessibilidade, com maior conforto e comodidade".

Por outro lado, indica que existem ainda "diversos programas de saúde oral com vista o acompanhamento dos utentes ao longo do seu ciclo de vida", nomeadamente: o Programa de Prevenção para a Saúde Oral “Madeira a Sorrir”; “Alimentar Sorrisos” (destinado às grávidas); “+65: Saúde Oral ao longo da vida” (destinado a pessoas com mais de 65 anos); “Sorriso Especial” (destinado a utentes com necessidades especiais); “Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral da RAM - PIPCORAM” (destinado a utentes com idade entre os 19 e os 64 anos, mediante referenciação); “Programa + Sorriso” (apoio para a colocação de aparelhos dentários em crianças e jovens entre os 10 e os 16 anos).