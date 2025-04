Francisco Gomes, cabeça-de-lista pelo Chega-Madeira às eleições legislativas, considera que "as pessoas com necessidades especiais não podem continuar a ser esquecidas". O deputado esteve reunido com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, para analisar os principais desafios que são enfrentados pelas pessoas com necessidades especiais na Região.

A falta de acessibilidades adequadas, os obstáculos no acesso ao emprego, as insuficiências na resposta dos serviços públicos de saúde e educação, bem como a escassez de apoios sociais e técnicos que promovam a sua verdadeira inclusão na sociedade foram alguns dos problemas apontados pelo presidente da associação.

"Precisamos de medidas concretas, eficazes e permanentes que melhorem, de forma real, a sua qualidade de vida. Precisamos de um compromisso sério e ético por parte do Estado – e não de promessas de ocasião", considera o candidato.

Nesse sentido, as propostas do partido passam pela criação de uma rede nacional de centros de apoio e acompanhamento para pessoas com deficiência, a isenção total de IRS para famílias com filhos ou dependentes com deficiência, o reforço das verbas para instituições que trabalham nesta área, a consagração de prioridade absoluta no acesso à habitação pública e a aposta na formação profissional adaptada e na inclusão no mercado de trabalho.

Francisco Gomes assume como missão política "dar voz a quem foi sempre deixado para trás". "Vamos continuar a lutar por um Portugal e uma Madeira mais justa, onde todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente da sua condição física ou mental. A dignidade destas pessoas exige acção política firme e permanente", conclui.