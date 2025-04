Saiba os horários das celebrações da Semana Santa presididas pelo Bispo do Funchal

Já são conhecidos os horários das celebrações da Semana Santa, que serão presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. As celebrações decorrem na Sé do Funchal.

De acordo com a informação divulgada pela Diocese do Funchal, na Quinta-feira Santa, dia 17 de Abril, haverá missa crismal pelas 11 horas e a missa da Ceia do Senhor pelas 17h30.

Na Sexta-feira Santa, a oração da manhã será pelas 9h30. A celebração da Paixão de Cristo está marcada para as 17h30, seguida da procissão do Enterro do Senhor, pelas 19h30.

O Sábado Santo, dia 19 de Abril, contará com oração da manhã, novamente às 9h30 e a vigília pascal, a partir das 21h30.

Por fim, no Domingo de Páscoa, a procissão da Ressurreição será às 10h30, seguida de missa solene, pelas 11 horas.

Domingo de Ramos inicia-se na igreja do Colégio

Antes, a 13 de Abril, celebra-se o Domingo de Ramos. O Bispo do Funchal participa na benção dos Ramos, agendada para as 10h30, na igreja do Colégio. Segue-se a procissão rumo à Sé, seguida de missa solene, pelas 11 horas.

Ordenações a 26 de Abril

Após a Páscoa, a 26 de Abril, sábado, estão agendadas as ordenações, na Sé do Funchal. A celebração acontece pelas 11 horas. Marcos Rebelo, da Paróquia da Calheta, será ordenado diácono. Tiago Andrade, da paróquia da Nazaré, será ordenado presbítero, ou seja, padre.