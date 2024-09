Festa da Ponta Delgada foi transmitida pela primeira vez na televisão há 26 anos

Há 26 anos, o Arraial do Senhor Bom Jesus, na Ponta Delgada, foi transmitido pela primeira vez em televisão.

Na edição de 5 de Setembro de 1998, o DIÁRIO dava conta de que a RTP-Madeira tinha reservado duas horas e meia de emissão para cobrir, em directo, esta festa, entre as 22h45 e as 23h45.

No dia seguinte, a missa solene foi novamente transmitida em directo.

Outro dos assuntos em destaque foi a demissão do Maestro Victor Costa do cargo de director artístico do Coro de Câmara da Madeira.

Na sequência da decisão estaria algum descontentamento por parte daquele responsável relativamente à estagnação do Coro, assim como desentendimentos com a direcção do mesmo.

A secção dos Casos do Dia dava conta de mais dois acidentes de trabalho mortais, números que “estavam a subir vertiginosamente”.

A grande corrida às novas rádios também mereceu destaque nesta edição. A frequência que despertou mais interesse foi a do Porto Santo (91.6 FM).