Secretaria apela às boas práticas ambientais durante a Festa da Piedade

A procissão por mar em honra de Nossa Senhora da Piedade. no Caniçal, tem início marcado para as 15 horas deste sábado, 14 de Stemebro. O momento é de festa, fé e tradição, mas importa também não esquecer o Ambiente.

Isso mesmo quis transmitir Rafaela Fernandes, que visitou ontem as embarcações que participam este fim-de-semana na Festa da Piedade.

Acompanhada pelo director regional das Pescas, Luís Ferreira, pelo presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, pelo presidente da ACOPESCA, Jacinto Silva, e por vários técnicos da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, a governante aproveitou para realizar uma acção de sensibilização junto dos pescadores, visando "boas práticas ambientais que conduzam à redução e recolha do lixo marinho, assim como a gestão do lixo produzido a bordo das embarcações".

Para o efeito foi entregue aos pescadores "material útil às boas práticas ambientais", por parte da Secretaria e da ACOPESCA, informa a tutela em comunicado de imprensa.

"As ações de sensibilização levadas a cabo junto dos pescadores têm tido como principais objectivos gerar conhecimento sobre a problemática do lixo-marinho, bem como criar as soluções para favorecer a tomada de decisões para reduzir o lixo-marinho e o seu impacto", sublinha a mesma nota.