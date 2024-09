'Funchal Guitar Quartet' para escutar no Museu Henrique e Francisco Franco

Será com um repertório eclético e com uma abordagem inovadora à interpretação da música erudita que o 'Funchal Guitar Quartet' vai apresentar-se no dia 27 de Setembro, pelas 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco. O quarteto é composto por Emanuel Faria, Rafael Abreu, Rita Miragaia e Romeu Curto.

"O concerto abrange uma vasta gama de estilos musicais, desde a música tradicional e popular portuguesa até composições contemporâneas, explorando técnicas modernas de manipulação de cordas e efeitos sonoros. Através destas abordagens, o "Funchal Guitar Quartet" evoca fenómenos naturais e cria uma atmosfera que convida à contemplação e à imersão na sua música", refere nota enviada à imprensa.

Quem são os músicos?

Emanuel Faria

Iniciou os estudos musicais aos seis anos e o estudo da guitarra clássica aos oito no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. Concluiu o curso de instrumento em 2005 e realizou estágio no Conservatório Superior de Música de Aragón, Saragoça. É licenciado em Educação Musical e está a concluir o Mestrado em Ensino da Música na Escola Superior de Artes Aplicadas - Castelo Branco. É professor de guitarra no Conservatório da Madeira e colaborou com diversos grupos musicais, incluindo o Madeira Guitar Trio e o Fado das Quinas.

Rafael Abreu

Iniciou os estudos de guitarra clássica aos seis anos no Conservatório de Música de Seia. É licenciado e mestre em Música pela Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, onde apresentou uma dissertação sobre a música tradicional portuguesa. Ao longo da sua carreira, participou em diversos cursos de aperfeiçoamento musical e tem-se destacado como intérprete em várias formações. Atualmente, é professor de Formação Musical no Conservatório da Madeira e membro do Funchal Guitar Quartet.

Rita Miragaia

Começou os estudos de guitarra clássica aos sete anos no Conservatório de São José da Guarda. Concluiu a licenciatura em guitarra no Conservatório Superior de Música de Vigo e estudou em Estugarda no âmbito do programa Erasmus+. Apresentou-se em várias formações, destacando-se o duo Miragaia-Freiria e o projeto Funchal Guitar Quartet. Está a concluir o Mestrado em Ensino de Música na Universidade de Aveiro e leciona guitarra no Conservatório da Madeira.

Romeu Curto

Natural da Covilhã, completou a licenciatura e o mestrado na Universidade de Aveiro, onde colaborou com várias orquestras. Destaca-se a interpretação do "Concerto Andaluz" de Joaquín Rodrigo com a Orquestra Filarmonia das Beiras. É cofundador de vários projetos musicais, como o Trium e o Funchal Guitar Quartet. Vencedor de vários prémios nacionais e internacionais, é atualmente professor de guitarra no Conservatório da Madeira.