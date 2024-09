'Francisco Franco' promove cerimónia de boas-vindas aos alunos

O Conselho Executivo da Escola Secundária de Francisco Franco promove, na próxima quinta-feira, dia 12 de Setembro, uma cerimónia de boas-vindas aos alunos que vão frequentar o 10.º ano pela primeira vez.

Tendo em conta o número de novos alunos que ingressa na escola, a cerimónia decorre em quatro momentos: 9 horas: alunos das turmas do curso de ciências e tecnologias com opção Biologia e Geologia (turmas 10.º 1 a 10.º 9); 10:30 horas: alunos das turmas do curso de ciências e tecnologias com opção Geometria Descritiva (turmas 10.º 10 a 10.º 12) e alunos das turmas do curso de artes visuais (turmas 10.º13 a 10.º 16); 12 horas: alunos das turmas do curso de ciências socioeconómicas 8 turmas 10.º 17 a 10.º 20) e alunos das turmas do curso de línguas e humanidades (turmas 10.º 21 a 10.º 26); 15 horas: alunos dos cursos profissionais (Apoio à Gestão; Informática de Gestão; Gestão de Equipamentos Informáticos e Multimédia) e do curso CEF (Assistente Administrativo).

A cerimónia de recepção, para a qual também está convidado o encarregado de educação, decorre no Ginásio central da escola.

Após a sessão presidida pelo presidente do Conselho Executivo, os alunos acompanhados pelo director de turma efestuam uma visita às instalações escolares.

A Escola Secundária de Francisco Franco conta, no corrente ano lectivo, com mais de 700 alunos matriculados no 10.º ano, repartidos por 31 turmas, revela o estabelecimento de ensino.