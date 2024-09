Tiago Margarido quer Nacional capaz "de ir buscar vitórias fora de casa"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, reforçou hoje a importância de "ir buscar vitórias fora de casa", perspetivando "dificuldades" na visita ao Estoril Praia, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

"O ano passado apenas perdemos um jogo em casa e fora conseguimos oito vitórias. A passagem dessa barreira foi importante para o concluir dos nossos objetivos. Este ano, a nossa mentalidade tem de ser a mesma e precisamos de encarar os jogos fora como encaramos os jogos em casa", explicou, aos jornalistas, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira.

Depois do empate forasteiro frente ao AVS (1-1) e da derrota na deslocação ao reduto do Arouca (1-0), o objetivo passa por mudar o histórico recente, em que os madeirenses têm sentido dificuldades quando jogam em território continental, um problema identificado por Tiago Margarido e que precisa de ser alterado, para permitir um "campeonato mais tranquilo".

"Nas últimas cinco edições da I Liga, o Nacional teve poucas vitórias fora de casa. Vamos procurar mudar um pouco esse paradigma e ser mais ambiciosos", explicou, para depois dizer que "as equipas que conseguem fazer mais pontos fora de casa são aquelas que acabam por fazer um campeonato mais tranquilo".

Sobre o conjunto agora treinado pelo escocês Ian Cathro, que tem a sua segunda experiência como treinador principal, depois de ter orientado, a nível sénior, o Hearts, da Escócia, nas épocas 2016/17 e 2017/18, Tiago Margarido não espera facilidades, admitindo algumas semelhanças entre Nacional e Estoril Praia.

"Tal como nós, [o Estoril] tem vindo a crescer paulatinamente ao longo das jornadas e apresenta cada vez melhor qualidade de jogo", avaliou, desdramatizando o facto de a 'turma' da Linha de Cascais ainda não ter vencido no campeonato.

Durante a paragem para os compromissos das seleções, o treinador 'alvinegro' aproveitou para reforçar as "dinâmicas de grupo", essenciais para que os jogadores se "conheçam melhor" e tornar o grupo "cada vez mais forte".

"Foram as primeiras duas semanas em que tivemos o grupo completamente fechado", referiu, focando na importância de "nivelar a questão tática", sobretudo dos jogadores que chegaram mais tarde, assim como a parte física, com o intuito de colocar todos os atletas no mesmo patamar.

São esperados cerca de 100 adeptos nacionalistas para este jogo, algo que deixa Tiago Margarido "bastante feliz", por considerar que essa "onda de apoio fantástica" torna tudo "mais fácil" e ajuda a alcançar os objetivos.

Nigel Thomas e Dudu Teodora prosseguem a recuperação das respetivas lesões e continuam indisponíveis, sendo que a novidade prende-se com o regresso aos treinos sem limitações do capitão João Aurélio e do reforço Djibril Soumaré, depois de um início de época marcado por problemas físicos.

"Infelizmente, o Djibril [Soumaré] teve uma lesão. Fez uma boa pré-época, mas essa lesão fez com que não desse continuidade ao bom momento que atravessava. Aproveitou estas duas semanas para recuperar os índices físicos e está a crescer como jogador", concluiu.

O Nacional, 13.º classificado, com quatro pontos, os mesmos de AVS e Boavista, defronta no domingo o Estoril Praia, que ocupa a 16.ª posição, com dois, no Estádio António Coimbra da Mota, às 18:00, em jogo a contar para a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.