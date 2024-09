Conheça os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Banco de Portugal recomenda mudança na lei para evitar mais custos no MB Way"

- "Reportagem: Colocado não significa alojado. Mais um ano da crise na habitação estudantil"

- "Guerra na Ucrânia: Mísseis contra território russo? Zelensky volta a ouvir um não"

- "Orçamento: Governo prevê 20% de aumento de receitas de impostos"

- "Ensino básico: Sobem chumbos a Matemática: 29% não passam no 9.º ano"

- "Operação Pretoriano: Fernando Madureira investigado em três processos"

- "Banguecoque: Há muita China na cozinha tailandesa"

- "Bater asas e planar: Assim voavam os pterossauros até há 66 milhões de anos"

Jornal de Notícias:

- "Governo extingue unidade de saúde após recusa de médicos"

- "Sí, yes, oui: Cada vez mais estrangeiros escolhem Portugal para casar. Porto, Algarve e Açores em alta"

- "Família usava trotineta elétrica para traficar droga no Grande Porto"

- "Arouca: Juiz reconhece na sala amigo arguido e trava julgamento"

- "Cultura:. Feira do Livro no Palácio de Cristal cresce 20%"

- "Dinheiro Vivo: Mercado dos smartphones ao rubro"

- "Georgina Rodríguez: Mulher de Ronaldo no top 30 dos líderes. 'Forbes' espanhola destaca jovens"

- "Entrevista: 'Chegam os Jogos, ninguém percebe nada e todos querem medalhas'. Ginasta Filipa Martins retirou-se logo depois dos Olímpicos de Paris"

- "FC Porto: Corte nas comissões dos agentes poupa quase dois milhões"

Diário de Notícias:

- "Doze 'negacionistas' acusados de crimes de injúria e tentativa de agressão contra Gouveia e Melo e Ferro Rodrigues"

- "Paulo Dimas, CEO do Centro para uma Inteligência Artificial Responsável: 'Na IA, estamos a assistir verdadeiramente a uma corrida ao armamento energético'"

- "Tecnologia: Mercado de 'smartphones' com IA dispara 344% de olhos postos no Iphone 16"

- "Educação: Ministro admite início do ano letivo com milhares de alunos sem aulas"

- "Raio-X: Sporting, Benfica e FC Porto apostam em treinadores Sub-50 e 'made in' Portugal"

- "Expedição: Cientistas exploram o 'Kilimanjaro' subaquático"

- "Brasil: Ministro acusado de assédio sexual contra ministra sai do Governo"

- "Veneza 81: Que Leão de Ouro? Almodóvar, Brady Corbet ou uma surpresa?"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. José Luís Carneiro, deputado: 'Na vida, como na política, não danço à primeira'"

Correio da Manhã:

- "Juros altos revoltam filho de Salgado: Dívida de 9.914Euro salta para 38.956Euro. Usa cartão de crédito em férias no Agrave após colapso do BES. Novo Banco aplica taxa de 29,256%"

- "Centenas de professores reformados voltam para a escola"

- "Sondagem: Leão favorito a ganhar a Liga"

- "Espanha encantada com Gyökeres"

- "Laje sem estrelas para treinar"

- "Combustíveis: Preço da gasolina cai para valor mais baixo do ano"

- "Itália: Vítimas do iate de luxo naufragado morreram sufocadas"

- "Amigos roubados e enfiados em buraco numa parede"

- "Mais Sport: Mulher de Roger exige dinheiro de quinta"

O Jogo:

- "FC Porto. Nehuén Pérez: 'Estou cá para fazer história'"

- "Villas-Boas prevê arranque do Centro de Alto Rendimento para breve: 'Chegou a hora de criar ainda melhores condições'"

- "Benfica: Dez desafios mas só seis na rentrée. Lage deu primeiro treino a plantel desfalcado e O JOGO enumera necessidades imediatas"

- "Sporting: 'Tem uma energia que não é normal'. Harder é 'esfomeado', garante Morten Eskesen, o seu descobridor"

- "Gyökeres apenas atrás de Haaland nos golos por 90'"

- "V. Guimarães: Mangas em polémica na Rússia"

- "Braga: Recordes de Matheus terão prolongamento"

- "Entrevista: 'O que fizemos nos Jogos de Paris foi muito bom'. Filipa Martins despede-se da ginástica com muitas operações mas após final feliz"

- "'Cristiano conseguiu marcar-me, Messi não': João Ricardo sofreu o primeiro dos 900 golos de CR7 mas frustração virou alegria"

A Bola:

- "Gyökeres está imparável: REI do golo 224. Avançado do Sporting supera números de Haaland, Mbappé, Ronaldo e Kane no ano civil"

- "Leões colocam Koindredi e Tanlongo"

- "Benfica: Sorrisos no Seixal no dia do 'reset' com Bruno Laje"

- "FC Porto: Nehuén Pérez feliz por ter 'dado o salto'

- "'Fomos leais e sérios no mercado', diz André Villas-Boas"

- "Liga dos campeões feminina: Nova etapa ruma à fase de grupos"

- "Paris2024: Mais duas medalhas para Portugal nos Jogos Olímpicos"

Record:

- "Mensagem de Bruno Laje no balneário: 'Não há tempo a perder'. Deu ontem o primeiro treino e esteve muito interventivo. Teve apenas 6 jogadores disponíveis e chamou 12 miúdos."

- "Volta hoje ao Seixal: Di María emocionado no adeus à seleção argentina"

- "Ronaldo aponta ao golo 1.000 em 2026. Mantendo ritmo atual, a próxima meta pode chegar... no mundial"

- "Sporting: Gyökeres à altura dos gigantes. Só Haaland tem melhor média de golos nas principais ligas. Eleito jogador do ano em Portugal pelo Transfermarkt"

- "FC Porto. Promete retribuir em campo: Nehuén agradece esforço portista"

- "Villas-Boas: 'Mercado mostrou FC Porto sério'"