Nacional-Benfica a 6 de Outubro

A Liga Portugal definiu hoje as datas e horários dos jogos entre as jornadas 6 e 12 da I Liga.

No que se refere ao Nacional, depois de na quinta jornada deslocar-se ao Estádio do Estoril Praia (15 de Setembro, às 18h00), a sexta jornada trás o Sp. Braga até o Estádio da Madeira. Um jogo com início marcado para as 20h15 do dia 20 de Setembro, sexta- feira.

Na sétima jornada o Nacional joga em Famalicão, encontro agendado para o dia 29, domingo, às 15h30.

Na oitava jornada o Nacional recebe Benfica, jogo a 6 de Outubro, domingo, num horário ainda por definir (15H30 ou 18H00).

Depois das paragens para os compromissos das selecções e Taça de Portugal, o campeonato regressa a 25 de Outubro, sexta-feira, com o Nacional a defrontar, na nona jornada, o Casa Pia, em Rio Maior, às 18H45.

No desafio da ronda dez os alvinegros terão o dérbi ilhas diante do Santa Clara. Um encontro marcado para 4 de Novembro, às 20h15, no Estádio da Madeira.

Segue-se uma deslocação até à Amadora para defrontar o Estrela local, às 15h30 do dia 10 de Novembro, no Estádio da Reboleira.

O último encontro definido foi a recepção ao Boavista. Uma partida agendada para 30 de Novembro, às 18h00.

ALLIANZ CUP A 29 DE OUTUBRO

Definidos ficaram também os encontros relativos aos quartos de final da Allianz Cup 2024/2025. Diante do campeão em título, o Sporting, o Nacional vai jogar no Estádio José Alvalade a 29 de Outubro, jogo com início marcado para as 20H15.