Abrace a chegada do Outono com castanhas “quentinhas e boas”

Com a chegada do Outono, as ruas do centro da cidade começam a se perfumar com os aromas característicos da época, inclusive com o cheiro inconfundível das castanhas assadas.

A Casa Santo António comercializa o produto certo para que possa levar o sabor desta iguaria directamente para a sua casa. Os assadores de castanhas disponíveis no catálogo são feitos com materiais de qualidade e pensados para garantir um assado uniforme. Fabricados com aço de alta resistência, são projectados para durar várias estações. E, com um design prático, até os menos experientes conseguem preparar castanhas em poucos minutos.

Entre as opções da Casa Santo António estão assadores para diferentes necessidades, desde modelos compactos até opções de maiores dimensões. Por isso, este Outono leve para o conforto do seu lar o cheiro das castanhas assadas. Garanta já o seu assador. Visite uma das lojas e fique a conhecer melhor este e outros produtos.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

