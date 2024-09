No terceiro aniversário da Unidade de Alzheimer - Dragoeiro, o ausente padre Bernardino Trindade, presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, deixou mensagem escrita com vários reparos e desafios dirigidos ao Governo Regional.

Antes sublinhou ser "muito gratificante e desafiante" o projecto pioneiro na Região.

"Venha mais engenho, arte e projecto nesta área" desejou, para uma maior resposta no "acolher, cuidar e proteger" os doentes.

Para tal, lembra que importa assegurar "meios humanos, físicos e financeiros". Alertou para possíveis incongruências que penalizam projectos que podem e devem prevalecer com "autonomia e independência".

Advertiu que "uma boa omelete só com bons ovos".

No caso das refeições ao domicílio, que a instituição presta, contestou a actual comparticipação mensal de 32,5 euros cobrada aos beneficiários com capacidade financeira.

"Deveria passar no mínimo dos mínimos para 40 euros e em Janeiro para 50 euros", propôs.

Pede também que o serviço de ajuda domiciliária seja regulamentado.

Entretanto o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Ricardo Nascimento, anunciou a provável ampliação da Unidade de Alzheimer.