O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura apelou, hoje, a que os empreendedores madeirenses estejam dispostos a olhar além da Madeira e que colaborem a nível internacional. “Nós sozinhos não fazemos nada e isolados só andamos para trás”, assumiu Eduardo Jesus.

O governante participou na abertura da conferência ‘Tecnologia e Inovação: Oportunidades de impacto e Capacitação’, que decorre no Museu Casa da Luz. Esta é uma sessão organizada pela Startup Madeira, que reúne especialistas, empreendedores e entidades para explorar o papel da tecnologia e da inovação no desenvolvimento de soluções de impacto.

O secretário regional enalteceu a realização desta iniciativa, frisando a importância de trazer à Região visões diferentes e complementares. Eduardo Jesus apelou à resiliência, principalmente dos mais jovens que compõem grande parte da plateia.

“É importante que sejam pessoas que fora que venham juntar-se aos de cá, porque a história da Madeira reflecte que nos momentos em que mais nos abrimos ao exterior foram os momentos em que mais crescemos”, salientou o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus relembrou o ciclo do açúcar, período de grande crescimento para a Madeira. Também o ciclo do Vinho foi evocado, lembrando que temos um produto internacional, bem como o papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Quanto à conferência em questão considera que será importante para dar exemplos que podem ser seguidos por outros empresários ou empreendedores, mas também para reforçar o posicionamento desejado para a Madeira como um Hub de Inovação tecnológica.

O governante recorreu ao Inquérito à Inovação, divulgado pela Direção Regional de Estatística, para dar conta de que, entre 2020 e 2022, 41,6% das empresas eram inovadoras e dispenderam de um total de 6 milhões de euros em inovação. "Nós não estamos a falar de uma realidade nova para a Madeira", disse Eduardo Jesus, apesar de conhecer que é uma realidade que precisa de impulsos para criar ainda mais. Além disso, apontou ser necessário não sermos dependentes de um único produto, como é o caso do Turismo, pelo que a Tecnologia representa um papel importante. O sector da Tecnologia e Inovação, em termos de volume de negócios, está a aproximar-se do Turismo.