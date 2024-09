Candidaturas abertas para ingresso ao Internato Médico 2025

As candidaturas para o Internato Médico para o ano de 2025 já se encontram abertas e podem ser formalizadas até ao dia 23 de Setembro deste ano.

O ingresso no internato médico faz-se mediante procedimento concursal único, aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), sendo a candidatura iniciada com o preenchimento de formulário online ('requerimento de admissão'), constante de área reservada na página electrónica da ACSS.

Na Região, este processo é acompanhado pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), entidade responsável pelo Internato Médico.

A Prova Nacional de Acesso tem data prevista para o dia 27 de Novembro de 2024, sendo que na Madeira terá lugar no Hotel Vidamar, no Funchal.

O Internato Médico é um período de formação médica dos formados em Medicina, que contempla duas vertentes: a formação geral, mais genérica, com a duração de um ano, e a formação especializada, que tem como objectivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado numa área de especialização, entre quatro a seis anos.

De acordo com o aviso referente ao Procedimento Concursal, "até final de Outubro de 2024, será publicado no Diário da República e divulgado na página electrónica da ACSS, o mapa de vagas para a Formação Geral, bem como o período durante o qual os candidatos devem proceder, em portal electrónico a disponibilizar para o efeito, à indicação, por ordem de preferência, dos estabelecimentos/serviços de saúde disponíveis para a realização da Formação Geral".

Já o mapa de vagas da Formação Especializada e respectivos estabelecimentos de colocação será divulgada, na mesma página de Internet, até ao final de Outubro de 2025, com informação relativa aos locais e calendário para a realização das escolhas.

No ano passado, e relativamente ao ingresso no internato médico em 2024, a prova nacional de acesso, realizada no Funchal a 29 de Novembro, contou com 81 candidatos.