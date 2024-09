Saiba o que hoje é notícia

O Papa Francisco chega ao início da tarde de hoje a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, Francisco visita as crianças com necessidades especiais na escola "Irmãs Alma", seguindo depois para um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorenses.

Na quarta-feira, último dia da visita, o Papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai terminar a viagem à região, no dia 13.

O Governo timorense disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco.

Esta é a segunda vez que um Papa visita Timor-Leste; a primeira ocorreu em 1989 quando João Paulo II visitou o território, ainda sob ocupação indonésia.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

O relatório do ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi sobre a competitividade da União Europeia (UE) face aos concorrentes China e Estados Unidos é hoje apresentado em Bruxelas.

Três meses após o prazo inicial estipulado, o documento pedido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Mario Draghi é hoje de manhã apresentado à imprensa em Bruxelas e, de acordo com fontes europeias ouvidas pela Lusa, visa moldar o trabalho das instituições europeias no próximo mandato (2024-2029).

O relatório de Draghi vai, desde logo, servir de guia para as cartas de missão dos próximos comissários europeus, nas quais Von der Leyen estipula as tarefas de cada um, moldando assim o trabalho do próximo executivo comunitário.

Em causa estão questões como a produtividade, a redução das dependências da UE e o clima e inclusão social, bem como recomendações específicas para os 10 principais setores da economia (como energia, inovação, mercado de capitais, auxílios estatais, coesão, competências, defesa e investimento).

INTERNACIONAL

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas celebra a partir de hoje, em Genebra, Suíça, a sua 57ª sessão ordinária, durante a qual passará em revista os desenvolvimentos em matéria de direitos humanos a nível mundial, incluindo na Venezuela.

Os trabalhos, que se prolongarão ao longo de cinco semanas, arrancam hoje de manhã com a habitual intervenção do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, para uma "atualização do relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo", cerca de dois meses após a anterior sessão do Conselho.

De acordo com a agenda da sessão, que decorre até 11 de outubro, o Conselho de Direitos Humanos discutirá na próxima semana, entre 19 e 20 de setembro, a situação na Venezuela, à luz da instabilidade que se vive no país na sequência das eleições presidenciais de 28 de julho, estando previsto um debate com a missão internacional independente de inquérito sobre os direitos humanos na Venezuela, presidida pela portuguesa Marta Valiñas.

A proclamação da vitória (e reeleição) do Presidente Nicolás Maduro é contestada pela oposição, que acusa as autoridades de fraude -- no que é acompanhada por vários países e organizações da comunidade internacional -, e as manifestações que se seguiram um pouco por toda a Venezuela foram alvo de forte repressão, já por diversas vezes denunciada pela ONU, que também tem reclamado a publicação das atas eleitorais e a libertação dos presos políticos.

POLÍTICA

As primeiras jornadas parlamentares do Chega na atual legislatura começam em Castelo Branco centradas nos temas económicos, numa altura em que o partido se distanciou das negociações do Orçamento do Estado para 2025.

A abertura das jornadas, que vão decorrer até terça-feira num hotel em Castelo Branco sob o tema "Desafios orçamentais para 2025", será feita pelo presidente do Chega, André Ventura.

Segue-se um painel sobre como "potenciar a economia portuguesa", que contará com intervenções do presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, de um representante da Confederação Portuguesa de Economia Social e ainda dos deputados do Chega Filipe Melo e Eduardo Teixeira.

SOCIEDADE

O Ministério da Educação vai voltar hoje a reunir-se com os sindicatos para discutir a criação de um apoio a professores deslocados colocados em escolas onde faltam docentes e a realização de um novo concurso de vinculação.

Depois de uma primeira reunião em 30 de agosto, vai estar novamente em cima da mesa a criação de um apoio à deslocação destinado aos educadores de infância e aos professores dos ensinos básico e secundário, que fiquem colocados em escolas consideradas carenciadas, situadas nas zonas da Grande de Lisboa, Alentejo e Algarve, onde há maior falta de professores.

A primeira proposta da tutela prevê a atribuição de uma verba - entre os 75 e os 300 euros mensais - aos professores colocados em escolas a mais de 70 quilómetros de casa e onde há alunos que ficaram mais de 60 dias sem aulas.

Além do apoio à deslocação, a reunião de hoje servirá para discutir também os termos do concurso externo extraordinário de seleção e de recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a realizar ainda este ano letivo de 2024-2025.

***

O primeiro centro de atendimento para imigrantes da Estrutura de Missão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo abre hoje, em Lisboa, com uma centena de funcionários, para começar a analisar os mais de 400 mil processos pendentes.

Este centro está instalado no Centro Hindu, em Telheiras, com horário de funcionamento das 08:00 às 22:00, e funcionários da própria Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), mas também colaboradores de entidades da sociedade civil que já receberam formação técnica por parte das forças de segurança e outras autoridades competentes, disse o organismo à Lusa.

De acordo com a AIMA, o "objetivo [é] resolver os mais de 400 mil processos pendentes de análise", tendo o organismo salientado a "operação logística integrada e robusta" que foi necessária para que este centro estivesse hoje pronto.

A abertura do centro de atendimento de Telheiras concretiza a intenção manifestada em 22 de agosto pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, de ter "em funcionamento no mês de setembro" os primeiros centros para atender imigrantes.

Além do apoio linguístico, os novos centros terão estruturas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), da Segurança Social e também associações migrantes.