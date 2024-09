900 é o número que marca os jornais desta sexta-feira

Bom dia. Depois do número 900 de golos alcançados ontem por Cristiano Ronaldo era inevitável que fosse esse um dos temas nas primeiras páginas de muitos dos jornais nacionais, generalistas e desportivos, e inclusive alguns estrangeiros (que mostramos no final desta revista de imprensa).

No semanário Expresso:

- "Marcelo exige discutir com tempo nome do novo PGR"

- "Montenegro recusa retificativo proposto por Pedro Nuno"

- "Porque cresce o fascismo?"

- "Há mais de 30% de alunos com professores em falta"

- "Centros de saúde privados não podem tirar médicos ao SNS"

- "Obras do PRR impugnadas vão avançar e Governo acaba com visto prévio do TdC"

- "Isabela Figueiredo sobre o fenómeno Mercadona: 'Estamos fartos de 'nudes' por WhatsApp'"

- "De quem é a culpa do fecho dos restaurantes? Por Ricardo Dias Fellner"

- "Quem é Bjorn Hocke, o novo rosto do extremismo alemão"

- "Felipe Neto, o 'youtuber' brasileiro com 47 milhões de seguidores que combate o radicalismo"

- "Vacinação contra a gripe e a covid"

- "Rui Costa muda administração"

- "Carlos Moedas em Nova Iorque"

- "Efacec ainda pode custar Euro80 milhões"

No Nascer do Sol:

- "Marcelo e Montenegro afastam crise política"

- "TAP. Sérgio Palma Brito: 'O relatório da IGF erra clamorosamente'"

- "Ferreira Machado: 'Não há drama nenhum se OE não for aprovado'"

- "Quadro das presidenciais começa a ficar desenhado"

- "João Lourenço lembra José Eduardo dos Santos e propõe jovem como sucessor"

- "SNS. Ministra 'limpa' administrações das ULS"

- "Escolas. Pais alertam para perigos do uso de telemóveis"

- "Portugal Amanhã. OE 2025. Estabilidade e reformas urgentes ou duodécimos e crise?"

- "Fátima Bonifácio: 'O eleitorado não está habilitado para responder às perguntas engendradas por André Ventura'"

- "Oasis. Da miragem ao regresso mais aguardado da banda britânica"

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Pretoriano'. 'Macaco' vende prédio por milhão e meio"

- "Madureira diz ao juiz de onde lhe vem o dinheiro"

- "Portugal-Croácia (2-1). CR900. 22 anos a marcar golos"

- "Benfica. Lage entra com tudo. 'Prometo ganhar e jogar bem'"

- "Sporting. Rúben Amorim aperta com estrela Conrad Harder"

- "Famalicão. PJ apanha homem que apalpava alunas"

- "Putin apoia Kamala: ''Tem uma risada expressiva e contagiante'"

- "Juíza avisa. 14 crimes de Salgado em risco de prescrever"

- "A partir do dia 20. Avança vacinação da gripe e covid"

- "Militares mortos. GNR garante 65 mil euros às famílias"

No Público:

- "Guerra entre fornecedores e Administração Interna trava 'bodycams' na PSP e GNR"

- "Projeto de Kengo Kuma. O novo Centro de Arte Moderna da Gulbenkian quer reconciliar a natureza com a arquitetura"

- "Grande parque cultural de Lisboa é o acontecimento da 'rentrée'"

- "1955-2024 Augusto M. Seabra, o crítico prodigioso. Obituário - A sua longa carreira de crítico cultural extravasou o país"

- "'Um crédito para si'? Publicidade na banca vai ter regras mais apertadas"

- "Falta de professores - Bolseiros podem dar até 150 horas de aulas para suprir falhas"

- "Benfica. Bruno Lage, um treinador com uma carreira assim-assim"

- "Diretas no PSD. Montenegro reafirma-se como líder, 'sem estados de alma'"

No Jornal de Notícias:

- "Dose mais forte da vacina da gripe só nos centros de saúde"

- "'Pediram-me 50 mil euros' - Construtor Francisco Pessegueiro diz que Pinto Moreira, ex-autarca de Espinho, sugeriu luvas para licenciar lar e hospital"

- "Suspeito de molestar menores libertado por falta de advogado"

- "Porto. STCP aproveita corredor para metrobus na Boavista"

- "Aveiro. Câmara quer casas vazias para alojar carenciados"

- "Braga. CUF gasta 45 milhões em novo hospital"

- "Benfica. Bruno Lage promete regresso do futebol de ataque"

- "Portugal 2-1 Croácia. Ronaldo viu a luz e chegou aos 900 golos"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN/TSF. Anabela Cabral Ferreira: 'Quando temos de afastar a 'fruta podre' é porque falhou o comando a camaradagem, a IGAI e o ser humano'"

- "A inspetora-geral da administração interna, de saída do cargo que ocupa há cinco anos, mostra-se preocupada com o que diz 'parecer' ser 'alguma adesão de alguns membros das forças de segurança a movimentos radicais'"

- "Avante!. Depois das perdas eleitorais da CDU e já com as eleições autárquicas no horizonte"

- "Mostra. No Estoril, as cores e os sabores da América Latina"

- "Mobilidade: 'O desafio é fazer as pessoas usarem mais o transporte público'"

- "PSD. Montenegro parte sozinho para segundo mandato que será corrida de obstáculos"

- "Ciência. Os nossos cérebros maiores têm um lado negativo: envelhecimento mais rápido"

- "França. Macron aposta em Michel Barnier e fica nas mãos da extrema-direita"

- "Liga das Nações. Portugal ganha na noite em que Ronaldo marcou o seu 900.º golo"

No Negócios:

- "Apoio público à Efacec pago às cegas e responsáveis protegidos"

- "Entrevista a Mónica Ferro: 'Perdemos a capacidade de pensar com calma'"

- "Acionistas da Reditus ficam sem contrapartida com expulsão da bolsa"

- "Sondagem. PS passa AD, mas ainda não desfaz empate técnico"

- "Fosun. Dona do BCP já vendeu 7,6 mil milhões em ativos"

- "Os mais poderosos 2024 - #1 Christine Lagarde. Tem ignorado críticas e seguido marcha no caminho do BCE. É hoje quem mais dita na economia"

No O Jornal Económico:

- "Dezenas de projetos em risco de parar na Comporta"

- "Terramoto faz subir procura de seguros para casas e prédios"

- "'Enquanto o SNS não estabilizar não conseguimos fazer mais mudanças' - Entrevista a Cristina Vaz Tomé, secretária de Estado da Gestão da Saúde"

- "Et cetera. Nuno Matos perdeu a corrida no HSBC, mas banca global está de olho nele"

- "Assalto ao MAI: luta contra terrorismo e espionagem tomam nota da fragilidade portuguesa"

- "Quem diria que o futebol saudita iria tornar-se mais poupadinho tão depressa?"

- "Novobanco contesta 57,5 milhões em contribuições extraordinárias"

- "Mercado penaliza Mota-Engil: resultados bons, mas aquém do esperado"

- "China promete mais 6,5 mil milhões de euros de investimento nos países africanos"

No O Jogo:

- "Portugal 2-1 Croácia . Cristiano Ronaldo faz história e a seleção entra a ganhar na Liga das Nações. Uma lenda deste tamanho!"

- "'Só eu sei quão difícil é'"

- "Pepe homenageado antes do jogo. Martínez: 'Primeira parte foi brilhante'"

- "FC Porto. Fábio Vieira fez força para voltar ao Dragão: 'Hipótese de regresso partiu de mim'"

- "FC Porto. Castro, de 36 anos, chamado por Vítor Bruno aos treinos"

- "Benfica. Treinador prometeu futebol dinâmico, atrativo e... vitórias. Bruno Lage emocionou-se na apresentação"

- "'A minha história aqui não podia ter acabado'"

- "Sporting. Um golo e duas assistências no triunfo frente ao Azerbaijão - Gyokeres demolidor também pela Suécia"

- "Amorim aproveita pausa para 'trabalhar' Harder"

No A Bola:

- "'Quero um futebol que os adeptos gostem de ver', Benfica apresenta Bruno Lage"

- "Portugal-Croácia (2-1). Golo 900 de Ronaldo. 'Era um número que queria atingir há já bastante tempo'"

- "Pepe homenageado na Luz antes do jogo"

- "Leões querem renovar com Trincão"

- "FC Porto. 'Vestir esta camisola de novo dá-me arrepios', Fábio Vieira ansioso pelo regresso ao dragão"

- "Entrevista A Bola. 'Estamos com fome de sucesso', Magnus Andersson, treinador de andebol do FC Porto"

E no Record:

- "Portugal-Croácia (2-1). Golo 900. Cristiano Ronaldo atinge novo registo histórico"

- "Benfica. 'Prometo ganhar e jogar bem', Bruno Lage apresentado com discurso ambicioso"

- "Sporting. Gyokeres imparável até na seleção. Leva 8 golos e 5 assistências em 6 jogos esta época"

- "FC Porto. Fábio Vieira assume aprendizagem em Inglaterra: 'Sou um homem mais maduro'"

Nos jornais internacionais: